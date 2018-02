Realiza una falsa denuncia para no pagar a la Seguridad Social

La Guardia Civil ha detenido como presunto autor de un delito de simulación de delito y un delito contra la Seguridad Social a F.J.C.N., un vecino de 39 años de Viator que supuestamente realizó una falsa denuncia para no pagar una deuda de 84.273,06 euros a este organismo. El 6 de noviembre el ahora detenido denunció que la Seguridad Social le había comunicado que tenía dadas de alta cuatro empresas diferentes a su nombre, por las que debía un total de 84.273,06 euros, afirmando que él solo era titular de una y no de cuatro. Indicó además que la Seguridad Social mantenía que tenía dadas de alta a diferentes personas que él no había contratado como trabajadores. Todas las cuentas de estas mercantiles estaban a su nombre.