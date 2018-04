Reclaman justicia para Naima, Alejandro y Cinthia

Las madres de Alejandro, Naima y Cinthia, el joven de 21 años y las dos chicas de 12 y 15 años que murieron en el incendio provocado de una casa cueva en la ciudad de Almería, han reclamado "justicia" y que se endurezca la Ley del Menor porque "en España no hay ley". Así lo han manifestado a los medios en una concentración ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería en la que han participado unas 200 personas y en las que se han recogido firmas para que el Gobierno actúe y endurezca las penas para los menores infractores.

Natalia de Haro, madre de Alejandro, ha pedido que "los encierren y cumplan condena" para que puedan "descansar" sus hijos y los familiares de éstos porque "así no se puede vivir".

Natalia lamenta que uno de ellos haya sido absuelto y apunta que dos de los tres acusados por omisión del deber de impedir delitos los han "mandado cinco meses al reformatorio" por no cumplir las medidas acordadas para ellos aunque "los dejan salir los fines de semana porque en Instagram cuelgan fotos de botellones y fiestas. Naima El Arbaoui, madre de Naima, recuerda que en el incendio murió su "única" hija y asegura que "los menores no pueden cometer homicidio y quedar libres como si no hubiera pasado nada. Raquel Fernández, progenitora de Cinthia, asegura por su parte que los cinco implicados deben "pagar" porque "fueron los cinco los que hicieron eso".