Seis años para gestar una Almería más segura y con menos parados

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, se despidió ayer ante los medios de comunicación de sus últimos días como representante provincial del Gobierno de Mariano Rajoy. Indicó que se jubila "satisfecho de haber trabajado de forma incansable para solucionar los problemas de la provincia de Almería", aunque asegura que se deja "algunos temas pendientes, no porque no haya puesto todo el empeño", que declinó señalar. "Verdad y transparencia", han sido "un principio fundamental" que ha tenido siempre presente a lo largo de estos seis años que ha estado al frente de la Subdelegación.

"Cuando llegué a la Administración General del Estado entendí que había que optar por un gobierno abierto para hacer frente a la desafección de los ciudadanos ante la política", señaló García Lorca, quien no pudo evitar destacar que su marcha de este cargo no significa que no vaya a estar en un futuro como servidor de la ciudadanía. "Para mí lo más importante y lo que da razón a mi vida es trabajar por los demás, así que no me jubilo, no entra en mis esquemas. No podría ser feliz si no estoy haciendo algo por los demás. Eso va en mi ADN", sentenció.

Concluye su etapa con grandes frentes abiertos como el ferrocarril o la inmigración irregular

La eficiencia de la Subdelegación del Gobierno en su gestión durante estos años, avalada por datos extraídos de una encuesta nacional realizada en el año 2016, pone de manifiesto que la de Almería ha sido la número uno, con un índice eficiencia del 126,33. Ésta, entre otras muchas, son cuestiones que le hacen salir "satisfecho" de esta etapa, en la que ha invertido, sobre todo, "trabajo y rigor", como indicó.

Más de 580 visitas a la provincia, 879 reuniones con alcaldes, concejales y corporaciones municipales, 1.378 encuentros con la Administración General del Estado, casi medio millar de citas con representantes sindicales y 243 comisiones de seguridad reflejan una incesante actividad desde el año 2012 que tomó posesión de su cargo.

Andrés García Lorca cambia ahora la política por la Universidad de Almería, donde, como indicó, estará ya trabajando el próximo día 5 de abril, al día siguiente de su cese como subdelegado. Convencido de que "es necesaria una profunda reflexión social sobre la realidad que vive Almería, sobre los riesgos y amenazas de nuestro modelo", asegura que muchas veces la principal amenaza está en las conductas sociales y que hay problemas muy serios a tener en cuenta. Así, aunque reveló que a su sucesor en el cargo no le dará ninguna clave sobre las prioridades de la provincia, "porque -recalcó- todos sabemos lo que necesita Almería", sí indicó que lo único que deja de su gestión son "hechos".

Y hechos tan positivos como la notable bajada del índice de criminalidad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, que en estos seis años se ha reducido en un 3% en la provincia de Almería. Y con especial incidencia en el problema de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas gracias a la creación de equipos especializados como es el ROCA de la Guardia Civil en el año 2013. Según detalló García Lorca, se ha reducido el índice de robos en el campo un 59,2, a pesar de la compleja situación que hoy viven las plantillas de efectivos.

Otro de los objetivos del Gobierno durante esta etapa ha sido el descenso del paro. En este sentido explicó que el mes de febrero ha finalizado con 58.920 parados, frente a febrero del año 2012 que terminó con 78.600 personas sin empleo. Han sido seis años duros, pero en los que gracias a políticas de desempleo como el PROFEA, se han logrado reducir el número en 20.000 parados menos. Destacó los 51 millones de euros que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha destinado al Programa de Fomento de Empleo Agrario en estos últimos seis años a los municipios del interior de la provincia. Y en esta gestión aseguró sentirse especialmente "orgulloso", pues todos los acuerdos que se han alcanzado, con representantes de todas las fuerzas políticas, administraciones, sindicatos..., han sido por unanimidad, sin un voto negativo, "lo que da muestra, una vez más, de la transparencia en la gestión".

García Lorca tuvo también oportunidad de hacer un repaso por las inversiones en infraestructuras, entre las que destacó la solución de la crisis de la carretera de El Cañarete en un tiempo récord con la apertura de un nuevo enlace en la A-7. Hizo hincapié en que aún se sigue trabajando en el tercer carril y en el nuevo enlace que va a la urbanización de Roquetas de Mar, así como en mantenimiento de la red viaria. Y no quiso pasar por alto la oportunidad de justificar que hay otra serie de inversiones, muy necesarias, que no se han podido realizar "por las circunstancias y decisiones políticas de otro alcance", en referencia clara a las obras del AVE en la provincia de Almería. "No se ha parado, de verdad, a pesar de las circunstancias que nos han condicionado en este periodo por la falta de inversión".