La ciencia de un Príncipe de Asturias explicada a los alumnos por él mismo

Avelino Corma (Moncófar, Castellón, España 1951) es en la actualidad el científico español por excelencia. La base de su éxito está en saber aplicar sus investigaciones a las necesidades de la industria española y mundial. Lo ha hecho a través de sus trabajos en el uso de la catálisis heterogénea tanto básica como aplicada en colaboración con diversas empresas. Trabaja en diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa, y química fina; ha trabajado en aspectos fundamentales de la catálisis ácido-base y redox con el objeto de entender la naturaleza de los centros activos y de los mecanismos de reacción. A partir de estos conocimientos ha desarrollado una serie de catalizadores que están siendo utilizados en diversos procesos industriales.

Corma es un experto reconocido internacionalmente en catalizadores sólidos ácidos y bifuncionales aplicados al refino del petróleo, petroquímica y procesos químicos, especialmente en la síntesis y aplicación de Zeolitas.

Avelino Corma recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2014. Ayer estuvo en la Universidad de Almería para participar en los 'Viernes Científicos' organizados por la Facultad de Ciencias. Llevó a cabo la ponente titulada 'La investigación como fuente de conocimiento y desarrollo tecnológico'. En su charla explicó la evolución de la esencia de su trabajo a través de un recorrido por la catálisis heterogénea.

"Lo que pretendo es animar a los jóvenes y ver que lo podemos conseguir incluso con los medios que tenemos. A mis colegas no les tengo que convencer porque están convencidos desde que eran pequeños. Aunque las circunstancias no hayan sido las mejores, les pido a los jóvenes que no se desanimen", explica Corma, quien sostiene que para hacer llegar de forma clara y concisa el trabajo científico a la sociedad, es imprescindible hacer "el camino más popular, llegar a más gente y presentarlo de manera en que la gente lo pueda entender bien. Tenemos que preocuparnos de transmitir todo esto a la sociedad. Lo que queremos es que los industriales comprendan lo que estamos diciendo, que ellos tienen problemas que tienen que solucionar a diario. O si no, instituciones tecnológicos creados para esto. Pero la investigación es otra cosa, no solo tenemos que solucionar el problema a corto plazo, también lo del futuro".

Además del premio Princesa de Asturias, cuenta en su haber con la Medalla de Honor al fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo (Spain), la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011), el Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011), la Medalla de Oro del Foro Química y Sociedad a la Trayectoria en Investigación Química, el Premio Eni Award y el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, entre otros.