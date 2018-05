"Son los cocineros los que tienen que poner en valor los productos"

Conocido como jurado del popular concurso MasterChef España, Pepe Rodríguez es un cocinero de largo recorrido que consolidó el restaurante familiar El Bohío, en Illescas (Toledo), gracias a una cocina con técnicas modernas pero manteniendo el recetario tradicional manchego. Ayer contribuyó a la proyección de la marca Sabores Almería, invitado por Cosentino al espacio Silestone del pabellón 6 del Ifema, con un showcooking en el que deleitó a los presentes con tres tapas con productos de la tierra: asadillo manchego con tartar de gamba roja, gazpacho de aceituna con tomate cherry y snack de polvo de pulpo. Pero más allá de la exquisitez de los platos, el prestigioso chef quiso aportar algunas de sus reflexiones al desarrollo de la marca Sabores Almería y también a la candidatura de Almería a ser Capital Española de la Gastronomía en 2019. En este sentido, Pepe Rodríguez precisó que la provincia tiene calidad más que suficiente de alimentos del mar y la agricultura, pero no debe olvidar que Almería será mejor cuantos más cocineros importantes tenga porque "son los que pondrán en valor los productos y sabores de su tierra". El jurado de Masterchef explica que "es muy bonito poner un estad muy grande y presumir de lo mejor que tenemos en casa, pero son los cocineros los que tienen que darle fuerza a esos productos y si no lo hacemos mal vamos". De ahí que animara a la Diputación, a través de su marca provincial, y a la candidatura Almería 2019 a sumar a todos los chefs posibles a la iniciativa.

Sobre la materia prima de la provincia aseguró que han tratado en el programa de televisión de contar con los mejores productos del país y no podían faltar los de la huerta de Almería, ni sus aceites ni salazones extraordinarios. De hecho, precisó, el primer ganador de Masterchef fue un almeriense, Juan Manuel Sánchez, porque en Almería hay mucho talento en la cocina. Apuntó, además, que la calidad es fundamental para llegar a todos los mercados. "Aunque a veces parece que al hablar de calidad nos referimos a las cigalas y gambas, no podemos olvidar que tiene que haber calidad en el vino, en el tomate, el aceite y la sal y si no la tienes es muy difícil cocinar bien". Pepe Rodríguez, que ya ha realizado alguna que otra masterclass para Cosentino, confiesa que no conoce Almería lo que quisiera, pero promete ir con más frecuencia a partir de ahora y más aún si es designada Capital Española de la Gastronomía porque, además, "sé que tiene sitios extraordinarios".

Su intervención, con Bisbal como pinche, fue una auténtica lección magistral sobre la cocina actual y las tendencias, con la invitación siempre a ir a los bares y restaurantes a disfrutar en la mesa. "Es lo que nos diferencia de los animales, sentarnos a comer. Cuando mi hijo me dice que un tomate está rico para mí es como si sacara un sobresaliente en matemáticas", ironizó el chef toledano que disfrutó de la compañía de Bisbal.