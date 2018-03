"Les he dicho que de esta situación se sale, que tienen que tener ánimos"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acudió en la tarde de ayer a la capilla ardiente del Gabriel Cruz, para despedirse del pequeño y arropar a sus padres, con los que ha estado en contacto permanente desde que desapareciera el pasado 27 de febrero. Las visitas del ministro a los progenitores durante las angustiosas jornadas de búsqueda han sido íntimas y silenciosas, y ayer se pudo comprobar la complicidad y el agradecimiento de los familiares al ministro durante los duros momentos del velatorio.

"Le quitaron la vida a muy pocas horas de que desapareciera y se pusiera de manifiesto que estaba el niño perdido", explicaba Zoido a la salida del Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, donde estaba instalada la capilla, y donde estuvo acompañado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno.

"Comprendo el dolor desgarrador que tienen los padres. Les he dicho que de esta situación se sale, no estamos los humanos preparados para enterrar a un hijo, pero tener que hacerlo en estas circunstancias es todavía mucho más difícil y ahora mismo no hay consuelo que se les pueda hacer llegar. Pero sin ninguna duda el tiempo irá dulcificando ese dolor. Son jóvenes y estoy convencido de que saldrán adelante", aseguraba Zoido tras su conversación con Ángel y Patricia, una madre a la que aún se la podía ver con la bufanda de su hijo puesta. Esa que no se ha quitado en ningún momento, y que le hace estar más cerca de él.

El ministro aprovechó para dar las gracias a los profesionales que han trabajado en la investigación: "Les dije que vendrían los mejores y que vendrían con todos los medios. Y ellos se han dado cuenta de que es verdad. Que vinieron los mejores, es verdad que traían medios. Lo han encontrado, pero desgraciadamente sin vida, porque la vida se la quitaron a muy pocas horas de que desapareciera y se pusiera de manifiesto que estaba el niño perdido".

Por otro lado, Zoido declinó hablar de la posibilidad de si la detenida, Ana Julia Quezada Cruz, de origen dominicano, pudo tener un colaborador en los hechos y defendió que como ministro debe ser "el primero en guardar el secreto del sumario" y que además tampoco dispone en estos momentos de más información al respecto.