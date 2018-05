Se enfrenta a dos años por intentar besar a una chica de 13 años

La Fiscalía ha interesado dos años y diez meses de cárcel para un hombre acusado de intentar besar a una chica de 13 años. La calificación recoge que el acusado, J.L.R., se encontraba durante la mañana del 23 de febrero de 2017 en las proximidades de una parada de autobús en la avenida del Oasis de El Ejido. Según el fiscal, el procesado vio que por allí estaba andando una menor de 13 años, a la que se dirigió con ánimo "libidinoso" para decirle: "Buenos días, guapa, ¿sabes que eres muy guapa? Ven y dame un beso. ¿Por qué no te pones una minifalda? Si quieres yo te pago, me vuelves loco y me pones cachondo". Acto seguido, según este relato, abrazó a la chica para darle un beso pero al darse cuenta de que lo miraba otra menor, retiró el brazo y se marchó del lugar. El Ministerio Público considera que estos presuntos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años.