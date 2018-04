Una exposición de Domingo Leiva acerca la Universidad de Almería al centro de la ciudad

La parte peatonal de Puerta de Purchena recibe, desde hoy y hasta el próximo 29 de abril, la exposición fotográfica ‘Conoce la UAL’, consistente en 20 fotografías de Domingo Leiva, iniciativa que se enmarca dentro del amplio programa de actividades puesto en marcha por la Universidad de Almería, para conmemorar su 25º aniversario. La muestra ha sido inaugurada esta mañana por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, y el propio fotógrafo, que ha explicado que el proceso de creación de las fotografías ha sido de dos meses y medio.

El alcalde ha recordado que “este año es muy importante para Almería y para los almerienses porque una de sus instituciones más importantes, la que más en lo que tiene que ver con la Educación, que es nuestra universidad, un orgullo, cumple 25 años”. Una exposición, además, que para Fernández-Pacheco es paradigmática de lo que sido la UAL a lo largo de estos años, “es un fiel reflejo de lo que ha sido nuestra Universidad. Yo estudié en la UAL, me fui en 2006, y salen en esta exposición muchos edificios que yo no conocí. Eso quiere decir que está viva, crece, que es pujante y que apuesta de forma decidida por el futuro. Me alegro de que este equipo apueste por mantener una relación más estrecha entre la universidad y la ciudad. Van a ser miles de almerienses los que podrán disfrutarla estos días, enriqueciendo también nuestra oferta cultural”, ha concluido.

Por su parte, el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez ha destacado que “si nuestro campus ya de por sí es único, con unas características muy particulares, por estar al lado del mar y la luz que tiene, el enfoque que le ha dado Domingo Leiva a las fotos pues creo que tienen que invitar a los ciudadanos a que conozcan nuestra Universidad que es uno de los objetivos de esta exposición. Hay que agradecer también al Ayuntamiento su colaboración siempre con la Universidad, en particular con todos los eventos del 25 aniversario”.

La hora azul de Domingo Leiva

Acostumbrado a la panorámica, el primer reto de Leiva ha sido pensar en una fotografía en formato cuadrado. A partir de ahí ha dejado volar su imaginación para construir un relato sobre la Universidad de Almería, una historia contemporánea basada en la imagen, que impacta desde el primer instante con el sello personal que sabe darle el reputado y multipremiado fotógrafo almeriense. Tal y como ha explicado el autor, “había estado haciendo un máster, dando clases, pero jamás me había llevado la cámara a la Universidad para crear imágenes a partir del campus. Ha sido una oportunidad de conocerlo mejor y hacer un proceso de reflexión sobre sus posibilidades fotográficas. No me dijeron qué, sino que me dieron libertad para ofrecer una visión muy personal. No todo está pero sí todo lo fotogénico. Son 20 fotos y cada una de un espacio diferente. Las diferentes acciones arquitectónicas exigían un tratamiento diferente. He intentado jugar con las líneas de la arquitectura y mucho con el primer plano de los espacios que había, darle profundidad”, ha detallado.

Leiva ha explicado que este encargo del vicerrectorado de Extensión Universitaria han supuesto “dos meses y medio de trabajo. Una semana para conocer los espacios, reflexionar y decidir. Una vez definido el punto para hacer la foto tenía diez minutos al alba, el momento de la hora azul, para poder hacer la fotografía ya definida, y después en el crepúsculo. El proceso de fusionado y puesta en valor de la información me ha llevado algo más de un mes”, concluye.

Junto a la obra de Domingo Leiva, se exponen las tres fotografías ganadoras del I Concurso de Fotografía "Kalos" de la Universidad de Almería. El primer premio ha sido para la obra "Simetría Dinámica" de Jesús Úbeda Capel; el segundo lo obtuvo "Inmersa en Sabiduría" de Antonio José Moreno Rascón; y el tercer premio recayó en "La Mirada" de Fátima Martínez Pastor.