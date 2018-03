Los funcionarios de prisiones dicen ser los olvidados del Ministerio del Interior

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) celebró este viernes una concentración ante la sede de la Delegación de Hacienda del Paseo de Almería para reclamar la equiparación salarial con sus hómologos de Cataluña, ya que estos funcionarios, aseguran desde este colectivo, cobra unos 500 euros más que los de Almería por el mismo trabajo.

Han apuntado que desde la APFP han sido cursadas más de 10.000 solicitudes al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, solicitando dicha equiparación, sin que haya habido respuesta positiva por su parte. "Tenemos un déficit de más de 3.000 funcionarios, concursos anuales, oferta de empleo acordé a la demanda, ser considerados agentes de la autoridad, pase al grupo B, etc.", han dicho desde la APFP, que considera que se produce un "agravio comparativo el no tener el.mismo sueldo a igual trabajo", a lo que se añaden que son los "únicos dentro del Ministerio a los que no ha igualado, ya que a Guardia Civil y Policía Nacional, sí".