Tres años de inhabilitación al alcalde de Lucainena por no informar a la oposición

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a tres años de inhabilitación para empleo o cargo público al alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera (PP), por un delito contra los derechos cívicos al considerar que "ha venido denegando, consciente y deliberadamente" información a la oposición relativa al funcionamiento del Ayuntamiento durante varios meses de 2013 y 2014 sobre determinados asuntos como la adjudicación de un chiringuito en la piscina municipal, el contrato de los socorristas o el uso de la tarjetas de crédito del Ayuntamiento, entre otros. El fallo, consultado por Europa Press, apunta que el primer edil no respondía a las peticiones del concejal del PSOE, Salvador Rivas, "bien no respondiendo a sus solicitudes reiteradas de información que presentaba" o bien "no autorizando al secretario".