Casi 2.000 interinos preparan la maleta ante las próximas oposiciones

Cerca de 2.000 interinos de la provincia de Almería preparan la maleta de cara a las próximas oposiciones de la Consejería de Educación. Y es que tal y como han señalado desde Docentes por la Pública, "la situación de inestabilidad laboral que sufre el personal docente interino es tal que en la próxima Oferta de Empleo Público de la Junta se juegan su puesto de trabajo, a pesar de que algunos están casi a punto de jubilarse después de toda una carrera profesional como interinos". Recientemente la Consejería de Educación ha anunciado la convocatoria de más de 5.000 plazas de los cuerpos de Secundaria, FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Cátedra de Conservatorios, la mayor oferta pública de empleo docente del país. Además, ha solicitado al Ministerio que elimine la tasa de reposición que supone una "restricción" para ampliar la oferta de empleo público docente y que ha dado lugar al aumento de la tasa de interinidad.

No obstante el "peligro" sigue. Tal y como han advertido los sindicatos de educación, la oferta de todas esas plazas "supone la transformación de los puestos no de las personas que los ocupan". Hay quienes incluso han alertado de que esta reconversión puede acabar derivando "en el mayor ERE de la democracia en España", pues supone que muchos de los trabajadores que llevan años prestando servicio de forma precaria para la administración se queden fuera de ella si no consiguen superar los exámenes de las oposiciones. Docentes por la Pública, y plataformas de interinos han vuelto a celebrar una asamblea en la capital almeriense en la que han vuelto a poner sobre la mesa la situación de inestabilidad que atraviesan los interinos en la provincia de Almería. Aunque no se descartan próximas movilizaciones, de momento se sumarán a la huelga convocada por CGT del 12 al 23 de marzo. Por su parte los sindicatos, CSIF, Ustea, CCOO y UGT también han iniciado una serie de movilizaciones en Andalucía para reclamar que el proceso reconozca la experiencia como un parámetro importante en la selección. En concreto estos colectivos piden que "se simplifique la fase de oposición con pruebas no eliminatorias, se amplíe la optatividad en la elección de temas, se aumente la ponderación de la fase de concurso y se incremente el peso de la experiencia docente en dicha fase de concurso".