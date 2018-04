Sí a la moratoria de tres meses a las obras de Plaza Vieja pero con sanciones

El Ayuntamiento de Almería ha aceptado la nueva moratoria de tres meses solicitada por la empresa constructora OHL para dar por concluida la fase de los trabajos de rehabilitación de la Casa Consistorial centrada en el antiguo edificio. Acabarán, según los plazos consentidos, el 14 de julio, si bien el equipo de gobierno aplicará sanciones económicas a la adjudicataria por valor de 763,23 euros al día a partir del 15 de mayo.

Esta penalización se debe a que el Consistorio, basándose en los informes de la dirección de obra y de los técnicos municipales, admite solo un mes de retraso por razones no achacables a OHL, mientras que para los otros 60 días restantes desestima las justificaciones de la constructora. La decisión ha sido comunicada ya a OHL, que tiene ahora de plazo hasta el 20 de este mes (diez días hábiles), para presentar alegaciones, según ha detallado la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella, en una rueda de prensa convocada en la mañana de ayer con carácter urgente.

La restauración de la fachada podía haber comenzado "cuatro semanas antes"

La edil del Partido Popular se ha mostrado "muy molesta" con las críticas recibidas por parte de los representantes de grupos de la oposición, quienes "han ido a la yugular, pidiendo responsabilidades, cuando esta concejal -asegura- ha ido semanalmente a la obra -los martes, según apuntó- para su seguimiento pormenorizado". Martínez Labella ha censurado a Cs y PSOE por responsabilizar directamente al equipo de gobierno de los retrasos acumulados en estas obras sin "conocer la realidad" de una actuación, que ha definida como "muy compleja" y calificado de "caja de sorpresas".

Ironizando sobre la sabencia del portavoz socialista Juan Carlos Pérez Navas, para la concejal del PP, demostrada en el parking de Obispo Orberá, Martínez Labella incluso lanzó recomendaciones. "Si no eres un entendido, no seas tan osado y no critiques sin saber las razones porque demuestras poca seriedad y rigor", a lo que añadió que "no he movido ni una escalera ni una estructura, por lo que cualquier incidencia en la obra no es una responsabilidad política".

Dicho esto, la titular del área de Fomento hizo entrega a los periodistas presentes de los informes técnico y jurídico donde se recogen las argumentaciones de uno y otro lado a la hora de solicitar esta nueva moratoria de tres meses y penalizar dos.

Los imprevistos aducidos por OHL versan sobre los problemas encontrados en el desmontaje de los muros situados sobre la escalera principal y en el callejón de la calle Juez; en la escalera metálica de la Casa Prat; en la cimentación de pilastras; forjados; y en los muros de fachada en la calle Juez. Según el informe técnico municipal, "de estas cinco causas, dos ya se recogían" en la solicitud anterior de prórroga, las cuales fueron desestimadas. Se apunta que el tercer mes pedido se debe a que la subcontrata encargada de la rehabilitación de las fachadas requiere 30 días más para la ejecución de los trabajos, si bien la dirección de obra refuta que esta restauración podría haber comenzado cuatro semanas antes, "si la empresa constructora no hubiese pospuesto el desmontaje de sistema de apeos".

El informe técnico especifica como conclusión que la prórroga de "un mes queda debidamente justificada por causas ajenas a la empresa constructora, mientras que los dos meses restantes son imputables" a la misma.