El presidente del Unicaja dice que Pérez le prometió solucionar la deuda del club

El presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, ha indicado este viernes ante el tribunal que enjuicia el caso 'Facturas' por un presunto saqueo del Patronato Provincial de Turismo de Almería bajo mandato de PSOE que el exvicepresidente de la institución supramunicipal, el también acusado Luis Pérez, dijo en una reunión a tres bandas que iba a "tratar de agilizar una solución" a la deuda que el club mantenía con la agencia de viajes Leitour "a través del compromiso adquirido para subvenciones y patrocinios" si bien ha señalado que este "fue verbal". "Dijo: vamos a ver si nosotros podemos estudiar cómo solucionarlo y a posteriori nos llamaron para que tramitáramos una subvención", ha dicho Sedeño, quien, no obstante, ha afirmado que la citada subvención sirvió luego "para pagar las tasas" del pabellón en el que disputa sus partidos como local el equipo y que la Diputación Provincial "no nos dio dinero para el pago de esa deuda".

Sedeño, quien se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por aceptar presuntamente que el pago de esa deuda de 25.000 euros se hiciese a la agencia de viajes "mediante facturación falsa y sin tramitar ningún expediente que justificara el pago", no ha llegado a explicar a preguntas del Ministerio Público "cómo el Patronato de Turismo pagó eso por ustedes sin subvención ni patrocinio". "Fue un contrato verbal", ha trasladado. Tampoco ha explicado porque del libro mayor de contabilidad del club se hizo desaparecer del debe la citada deuda con la agencia de viajes Leitour y ha alegado que los clubes deportivos "llevan una contabilidad más liviana que las empresas". "Yo pensaba que Diputación lo había arreglado", ha dicho para, a continuación, ser interpelado de nuevo por el fiscal: "¿Y cómo pensaba que se había arreglado y de qué otra forma iba a dar dinero la administración si no hay firma en un papel?". "No lo sé", ha apuntado Sedeño.