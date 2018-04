Activado el sistema ‘anti remontadas’ en el Moisés Ruiz

El operativo está puesto en marcha desde dos semanas atrás, antes incluso del inicio de la semifinal en las Islas Baleares. No se sabía entonces si se jugarían uno o dos partidos en casa, duda que no se ha despejado después del primer fin de semana y que se mantiene en el segundo, si bien ha sido ‘por bueno’. Las dos victorias en territorio mallorquín ponen a Unicaja Almería a un solo triunfo de su duodécima final consecutiva, la vigésimo primera de su brillante historia en su play off vigésimo séptimo en 29 años en la máxima categoría del voleibol nacional. Teniendo en cuenta la calidad, fortaleza y combatividad del adversario, no se le quiere dar vida a Urbia Vóley Palma, especialista en no rendirse jamás.

El campeón histórico tiene contra las cuerdas al vigente campeón, al que ya se ha vencido tres veces consecutivas, una en la semifinal de la Copa del Rey con una gran rotundidad (0-3), y dos en la lucha definitiva por el título de liga (2-3 y 2-3), lo que supuso también romper la condición de invicto en casa del club palmesano en los dos años desde su ascenso a Superliga, y ratificar acto seguido la ruptura para poner muy de cara la eliminatoria. Si bien es cierto que esos dos partidos en Son Moix pudieron haber caído de cualquier lado y finalmente se volcaron para el de color verde, no lo es menos que Unicaja ofreció rachas del mismo juego brillante que le valió para ser muy superior en el encuentro de Copa.

La sensación final que la primera parte de la semifinal deja en los ahorradores es la de haber tenido la situación controlada pese a mínimas ‘desconexiones’ que no son admisibles ante un Urbia Voley Palma al que no se le puede hacer concesión alguna. De hecho, solo un set de los diez disputados tuvo a los de Dreyer como dominadores absolutos, mientras que en los tres restantes que se anotaron para llevar ambos partidos al tie-break, los de Piero Molducci desaprovecharon rentas, algunas importantes de hasta cinco puntos, para habar cerrado antes. Eso es lo que se traslada a este segundo fin de semana, si bien ni siquiera se quiere entrar en él, ya que eso supondría haber vencido el vital choque del viernes.

Si Unicaja Almería tira de la concentración oportuna y muestra su verdadero nivel de juego, hay muchas opciones de superar la ronda y plantarse en la final. De no ser así, se salta con ‘paracaídas’ y habrá dos oportunidades más para hacerlo, no solo una. Y es que el equipo que está a un solo partido de alzarse finalista es el almeriense, mientras que el mallorquín está a la misma distancia que al principio de la serie, a tres. Ese pensamiento del ‘camino andado’ vale en parte, porque los jugadores y el cuerpo técnico blanquiverdes se han propuesto ponerse en la piel de Urbia y tomar el encuentro del viernes, desde las 20.30 horas y con ambiente de gala en el Moisés Ruiz, como el único, olvidando que se manda por 0-2.

Se conoce a la perfección al rival, lo que también sucede a la inversa, claro está, con escaso margen para la sorpresa y sí toda la cabida a una lucha dura cuerpo a cuerpo que Unicaja no rehúsa afrontar si se la el caso. Alta tensión en la pista, y con mayor profundidad de banquillo por parte del combinado blanquiverde, no se sabe los hombres que serán los elegidos para entrar de inicio en el partido. Sí que está más definido Urbia Vóley Palma, con la única duda de si será Hister o será Ronchi quien ocupe la posición de opuesto, pudiendo el primero actuar de cuatro. Eso sí, el alto rendimiento de Renzo Cairus en los dos primeros partidos, y el buen papel de Zoio, parecen cerrar las titularidades de ambos como receptores.

Ricardo Perini en la distribución de juego como uno de los fijos, como la pareja de centrales formada por Jorge Fernández y Daniel Macarro, poderosos en bloqueo y efectivos en ataque, el más querido en Almería es un enorme Álex Fernández en la posición de líbero. Importante es también, como ha demostrado sobradamente, un Joan Perelló que cuando entra al servicio provoca unas dificultades serias en la recepción verde, siendo meritorio destacar entre tan buenos sacadores. Javier Martínez y John Molina dispusieron de menos minutos, pero igualmente sumaron a su equipo. Por parte de Unicaja, cualquiera de los 13 de la plantilla puede jugar, y de hecho no se puede pronosticar un sexteto con la seguridad de acertar.

Susana Rodríguez y Luis Díez, que se retira este año, dirigirán la contienda, con el cambio de papeles el sábado desde las 19.00 horas en caso de que ganasen los visitantes. El partido recordará que este 8 de abril ha sido el Día Internacional del Pueblo Gitano. Dicha fecha se instauró para recordar el Primer Congreso Mundial Romaní/Gitano, que se celebró en 1971 en Londres, y sirve para el impulso de una raza que cuenta con himno propio en el que no caben las fronteras, el ‘Gelem, gelem’ (anduve, anduve), y una bandera común, con el azul del cielo, el verde del campo y una rueda de carro roja. El lema de este año es ‘No quiero una escuela segregada’, que apoya firmemente el club ahorrador junto al Secretariado Gitano.