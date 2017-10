"Ahora me toca dar el callo"

-supongo que contento por la llamada de la Selección Española.

-Sí, la verdad es que una llamada siempre es un orgullo muy grande. Te anima a seguir haciendo bien las cosas, a seguir trabajando muy bien. Es un premio a cómo estoy jugando.

-Una primera lista con vistas al Europeo.

-La idea es ir haciendo pruebas con la gente que puede ir a este campeonato. Esto no significa que vaya a estar, pero por lo menos sí que estoy en los planes. Tengo que ir a darlo todo y ya veremos qué ocurrirá.

-Imagino que ilusión no le va a faltar por intentarlo.

-Por supuesto, para un jugador ir con su país es a lo máximo a lo que aspira. Por mi parte, encantado de la vida y con muchísimas ganas.

-¿Con quién se juega ese puesto?

-Los dos centrales son Raúl Entrerríos y Dani Sarmiento. Tengo dos buenos huesos por delante. Cuento a mi favor con que soy joven, pero ellos son jugadorazos desde hace diez años. Y lo siguen siendo.

-¿Qué le dice el míster?

-No he hablado prácticamente con él. Ha sido todo por medio de la Federación, con lo que será en Alemania cuando ya me comente sus planes.

-Recuérdenos su debut y qué ha cambiado desde entonces.

-Fue hace dos años. El paso por la Liga Francesa me ha dado bastantes cosas, me ha hecho espabilar y ser más fuerte psicológicamente. El hecho de verte fuera de casa, en una competición más fuerte, es algo que sin duda fortalece tu carácter.

-Su familia también estará eufórica.

-Todos ellos han sido jugadores y puedes imaginar lo que supone para ellos verme con la Selección Española. Todos muy contentos, pero ahora toca dar el callo allí.

-¿Cómo está en Francia?

-Muy bien la verdad. Es el tercer año ya, estoy muy adaptado, el idioma que es lo que más cuesta, lo domino y dentro del equipo estoy integrado. De momento, muy contento con todo lo que me está sucediendo.

-¿Cuál va a ser el siguiente reto en su carrera?

-Tengo esta temporada más otra firmada, esto es muchísimo tiempo como para pensar en el futuro. Voy a seguir jugando aquí y cuando termine el contrato, ya veremos las posibilidades que salen, cómo están las cosas en España, a ver si mejoran. Ahora mismo sólo Toulouse.

-Si mira atrás, ¿qué recuerda Álvaro de su etapa en Almería?

-Tuve la gran suerte de debutar en ASOBAL en Almería, con el Barcelona. Más allá de los recuerdos de cuando era un crío, sin duda los más felices del mundo jugando en el Freinet o en el Azcona, el hecho de haber jugado mi primer partido en la máxima categoría en mi casa, ante el Keymare, es algo que lo voy a tener grabado de por vida.