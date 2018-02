Alcaraz: "Con concentración y sacrificio sacamos el partido"

Lucas Alcaraz dijo lo siguiente en la rueda de prensa. “Hasta el 2-1, quitando la jugada del penalti en contra, que no sé si es, pero sí innecesario, el equipo ha controlado bien el partido. Luego la siguiente clave es el arranque del segundo tiempo, al no conseguir hacer el tercero. Tras el 2-1 el partido es otro, pasa de plácido a angustioso ante un rival que de dieciocho veces que se ha puesto en contra ha remontado doce. Están acostumbrados. En la primera fase estuvimos bien y en la segunda, con trabajo, sacrificio, esfuerzo colectivo y concentración se sacó el partido. Lo que yo quiero es trece victorias de trece, pero aunque todos los partidos valen igual, había tres rivales directos [Lorca, Sevilla Atlético y Cultural] y por suerte les hemos ganado. Yo no miro que haya 7 puntos de diferencia, sino que quedan 14 para llegar a 50 y hay que seguir puntuando. Antes de Navidad estuvimos a 5 puntos y nos comimos la diferencia. Pensar más allá te despista y te complica para ganar partidos. Hay que estar satisfechos, pero no es nada definitivo. Da frescura y motivación para seguir trabajando, pero cuando pensemos que es fácil, el vídeo de los últimos minutos nos devuelve a la tierra”.

Por su parte, el técnico de la Cultura apuntó que "el partido lo perdemos y debimos haberlo ganado y claramente. No he visto dos caras, imagino que se dice en función del resultado, creo que no es así. Es cierto que hay una realidad repetitiva, la de irte con la losa de dos goles al descanso en contra. Un día ocurre que se remonta pero no siempre. Si hubiésemos metido ese penalti o alguna ocasión no habría pasado lo mismo. Lo único que sucedió en la primera mitad es que el Almería acertó con dos ocasiones. Para nada soy victimista ni pretendo serlo, las cosas pasan en la vida por algo. Tampoco soy pesimista, esto va de querer hacer las cosas y ser conscientes de lo que eres y dejas de ser, de voluntad. Mi sentir es claro, deberíamos haber ganado y perdemos por lo que sea. No queda otra que seguir mirando hacia adelante y que ocurra lo que tenga que suceder”.