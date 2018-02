Almería en la operación Pizarro

Tras la frenética jornada del lunes, que comenzó con la noticia de que se estaban llevando a cabo, por 200 efectivos policiales, numerosas detenciones en distintos puntos de la geografía española debido a la macro operación contra los amaños en las apuestas deportivas en Segunda B y Tercera, elaborada por la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, a lo largo del día de ayer aparecieron nuevas informaciones sobre una trama, conocida ya en el entorno periodístico como "la de los córneres", que también ha salpicado al mundo del fútbol almeriense.

Dos jugadores del Jumilla, tres futbolistas del Águilas y uno del Pulpileño eran detenidos en Murcia por los agentes de la Policía Nacional y trasladados a comisaría, donde pasaron varias horas. El primero en abandonar las instalaciones policiales fue Xavi López Gómez, futbolista del Águilas, aunque lo hizo para ser trasladado a Albacete, donde tuvo que comparecer ante un juez. El ex del Huércal-Overa CF hasta la pasada Navidad, que es precisamente el hermano de Sebas López, técnico del Pulpileño, sería el único que quedó detenido de los seis investigados. El resto de jugadores, que se habrían acogido a su derecho a no declarar según pudo saber este diario, abandonaron la comisaría en libertad con cargos y estarían a la espera de la llamada del juzgado de Zafra (Badajoz), que es donde se comenzaron los primeros movimientos al tener constancia la Fiscalía de supuestos amaños que afectaban a la Tercera extremeña. Cabe destacar una de las informaciones de La Opinión de Murcia, en la que se aseguraba ayer que las detenciones se efectúan después de que los nombres de los mencionados futbolistas apareciesen en distintos pinchazos telefónicos.

Entre los otros investigados por un posible delito de corrupción en particulares, que están en libertad con cargos, según informaciones publicadas a nivel nacional, está también el almeriense Hugo Guil, que junto a Xavi López y Emilio (ex de Almería B y Pulpileño) serían los tres jugadores del conjunto aguileño que fueron llevados a comisaría a la par que Juan Carlos Ceballos y José Manuel Catalá, ambos del Jumilla. El jugador de Almería llegó al cuadro murciano la pasada campaña. Casualmente, el cancerbero de 26 años ya formó parte hace varios cursos de otro equipo al que numerosos rumores vinculaban con supuestos amaños en las apuestas deportivas.

El sexto detenido el lunes sería, según La Opinión de Murcia, un jugador del Pulpileño, pero su nombre aún no ha trascendido de forma oficial. En todo caso, hay que recordar que el plantel del Águilas de la pasada campaña 2016-2017 está en el punto de mira, ya que uno de los partidos en los que la Policía ha puesto la lupa se disputó el pasado año entre el Murcia Imperial y el cuadro que por aquel entonces dirigía Sebas López, que hoy entrena a un plantel de Pulpí en el que hay tres ex del Águilas que disputaron ese polémico partido que acabó con 3-0 para los imperiales. Destaca que en diversas publicaciones de medios de la Región de Murcia, después de dicho choque, se analizaba la marcha de la disciplina del club aguileño del guardameta Javi Soto (ahora en el Pulpileño), cuyo nombre habría vuelto a saltar a la palestra estos días, pero ayer varios medios de Murcia descartaban que estuviese relacionado con la investigación. En su momento, la directiva del club costero murciano se limitó a señalar que esa marcha no tenía que ver con las sospechas sobre un supuesto amaño. Lo que sí parece claro es que el Atlético Pulpileño no está vinculado con la trama, ya que la investigación posiblemente se estaría basando en jugadores que podrían haber estado metidos en el ajo de las apuestas amañadas antes de recalar en la entidad de San Miguel.