Borja Ruiz prevé batalla copera

Borja Ruiz está listo, da profundidad a sus miradas y reduce las palabras. Lo suyo, desde ya, es la acción: "Son muchos años, muchas finales, muchas Copas, pero al final siguen siendo unas ganas inmensas, esa sensación de querer empezar cuanto antes… eso sigue intacto, creo que cualquier deportista que no tenga eso no debería de jugar". Como él, percibe que están sus compañeros: "Creo que sí que estamos bien, con buena actitud, que tenemos un gran equipo, y creo que si hacemos una buena fase, podemos estar en la final".

Es tan sencillo como que "hay que jugar bien, hay que jugar serios; a partir de ahí, a ver qué pasa". Ya de entrada el marco le motiva especialmente: "Creo que ha sido un acierto que Soria haya sido candidata a organizar la Copa del Rey, porque allí se vive mucho el voley, hay mucho voleibol, y estoy seguro de que el pabellón va a estar siempre lleno, como siempre, con muchísima gente, así que de verdad es todo un acierto". Ese ambiente ayudará mucho a abrir el abanico de candidatos a levantar el título, comenzando por los propios locales: "Creo que Soria en Soria, en Los Pajaritos, con Los Pajaritos lleno, es un rival duro, porque son un equipo que normalmente se crece mucho cuando hace buenos puntos y jugadas".

De hecho, considera que el club soriano tiene jugadores buenos que además son muy peligrosos, y si pasan contra Ibiza, Teruel va a tener que jugar muy bien para poder ganarle, pero tanto a uno como a otro, porque si gana Ibiza, es un gran rival también, un buen equipo; es una semifinal, hay favoritos, en la Copa los favoritos no son tan favoritos, y gana el que mejor juegue y el que más regular sea durante ese partido". Ello se aplica al propio Unicaja Almería, cuyo rival es potente también y ante el que corresponde un máximo esfuerzo: "Vamos a afrontar el partido de la mejor manera posible y si pasamos ya pensaremos en el siguiente, porque por el momento toca el Barça, que es el primero y un gran equipo, y hay que pasar".

Si eso sucede, reedición del partido del pasado sábado, del que lejos de lo que se pueda pensar, el equipo ahorrador sale reforzado: "Sabíamos que era un duelo directo, sabemos que las primeras plazas nos las jugamos con Palma y Teruel, porque somos los tres que estamos arriba, y psicológicamente de cara a la Copa ceo que no afecta haber perdido, a mí personalmente no, y creo que al equipo no, porque hubo fases del partido en las que se jugó excelentemente bien, el equipo defendió muy bien, la actitud fue buena, obviamente cuando vas por debajo en el marcador es complicado, pero hay que quedarse con cosas positivas del equipo, porque son importantes de cara a esta Copa del Rey".