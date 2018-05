El CD Ejido, todavía con cosas en juego

Tras el duro palo de la derrota en San Fernando (4-2), que acabó con el sueño del CD El Ejido de haber llegado a las dos últimas jornadas con serias opciones de hacerse fuerte en puestos de Copa del Rey e incluso tratar de dar caza a un puesto de play off de ascenso, la plantilla celeste ha tenido que volver a rearmarse de confianza y moral para preparar su último partido en casa, el que jugará ante el Granada B mañana a las 18:00 horas. Un duelo en el que los ejidenses tratarán de brindar un triunfo a sus aficionados y ante el que Alberto González deja claro que “desde la prensa se dice que ya no nos jugamos nada, pero nada más lejos de la realidad. No es lo mismo quedar 7º que 13º. Creo que aún es mucho lo que hay en juego y es por ello que vamos a jugar con la máxima intensidad, porque en una disputa de un balón en cualquier jugada puede estar la diferencia de quedar finalmente en una u otra posición. Además, también está en juego el prestigio de los jugadores. A nivel colectivo queremos quedar lo más arriba posible y a nivel individual el fútbolista quiere forjarse un futuro”.Hasta cinco bajas podría acumular el cuadro ejidense para este choque al que llegan “con más inconvenientes de los esperados” ante un oponente que “va a querer jugar el balón, ser protagonista, como siempre lo es, e impondrá mucha velocidad. Son jugadores jóvenes, como cualquier filial, y nos pondrá dificultades típicas de ese tipo de equipos. Trataremos de conseguir la iniciativa y ser conscientes de que debemos ser fuertes atrás y no tener lapsus como los de la semana pasada, que en 15 minutos nos metieron más goles que en los 300 anteriores”.El técnico malagueño recalcaba para finalizar que, “ser séptimo es algo atractivo como para darlo todo. Queremos quedar lo mejor posible y vamos a luchar por ello”.