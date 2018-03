Cargados de confianza y ambición

Pese a llegar mermados de efectivos al feudo de los azulgranas el domingo pasado, los celestes estuvieron a la altura, a la que esperan estar esta mañana los de Alberto González a partir de las 12:00 horas, de nuevo a domicilio, ante otro candidato a luchar por el ascenso como es un cuadro melillense que tiene la obligación de ganar ante su gente para mejorar sus registros en casa y poder seguir muy pegados a la estela de las posiciones de play off . El técnico malagueño tendrá que volver a plantear un once distinto, como ha hecho en cada una de las jornadas disputadas hasta el momento. Por lesión se pierden la contienda Eppy, Álvaro Ocaña y Rodri, mientras que Samu Corral cumplirá su último choque de sanción. Por suerte, González recuperará a dos hombres muy importantes como Javilillo y Emilio Cubo. Los que se quedan también en tierras almerienses, por decisión técnica, son los canteranos Álex Sánchez, Fermín y Paquito. Así, habrá nuevamente cambios en un equipo celeste de inicio en el que una línea de cinco defensas, como en las últimas semanas, parece ser el esquema que usará Alberto González para un encuentro que será retransmitido vía streaming en www.inmusa.com . página de Melilla Televisión.

Los melillenses llevan cerca de dos meses sin ganar en el Álvarez Claro

Los de Manolo Herrero saben que, para optar con viveza a los puestos de privilegio de la tabla, ya no pueden dejar escapar más puntos de casa. Los únicos ausentes para el técnico melillense serán Braim y Lolo Garrido, que aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones. Jilmar entrará, casi con toda seguridad, en la convocatoria para un encuentro que se disputa hoy con la amenaza latente del viento, incómodo compañero de viaje. Club, técnicos y jugadores del Melilla desean que, a pesar de las inclemencias del tiempo, las gradas del Álvarez Claro puedan volver a apoyar al equipo en este interesantísimo final de temporada. Aún está todo por decidir y para los norteafricanos el Álvarez Claro tiene que volver a ser el fortín que fue, y no la feria medieval de los últimos encuentros, en la que demasiados equipos se han llevado un souvenir de la ciudad autónoma. "Si queremos luchar por estar entre los mejores, hay que ganar este domingo, pues luego tenemos dos salidas complicadas ante rivales directos, y está claro que ganar este encuentro es fundamental", asegura Herrero, que decía sobre el CD El Ejido que "es un equipo con buenos jugadores y además es el segundo más realizador". En este sentido, subrayó que "ha marcado nueve goles de penalti, lo cual es una barbaridad, lo que demuestra que es un equipo que pisa mucho el área, y que tiene desequilibrio arriba".