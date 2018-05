"Espero volver algún día con la selección"

-recién aterrizado en Almería.

-Llevaba sin venir desde Navidad. Llevo unos meses entrenando mañana y noche, de lunes a domingo. Me han dejado cinco días para descansar un poco con la familia y los amigos.

Esta temporada he jugado muy poco por la lesión, pero marqué un gol que está entre los cinco mejores del año"Me he criado con la gente del Bahía de Almería y estoy muy contento por su ascenso de categoría"

-¿Cómo se siente al volver?

-Llevo ya mucho tiempo fuera, cuando tenía 15 años sí que se me saltaban las lágrimas al volver. Ahora tengo muy claro que Almería es mi casa y que me escapo en cuanto puedo, pero mi trabajo me hace estar tiempo sin venir.

-¿Cómo marcha esa rodilla?

-Muy bien, todo ha ido muy bien desde el principio. La operación (ligamento cruzado anterior) y la rehabilitación fueron sin problemas, la rodilla no me ha dolido ni se me ha inflamado. Espero que todo siga igual y que en un mes pueda estar completamente a tope.

-La vuelta a las canchas supongo que para la próxima pretemporada.

-Sí, a nosotros nos quedan dos partidos para acabar la liga. Yo creo que para julio ya estaré otra vez en la cancha y que podré estar en pretemporada. Es mejor esperar y asegurarme que se cumplen todos los plazos, que forzar para algún partido.

-Le llegó la lesión en uno de sus mejores momentos, cuando incluso había entrado en una preselección de España.

-Estas cosas nunca llegan en buen momento. Yo me encontraba muy bien con el equipo y hasta con la selección. Pero todavía soy joven, tengo 27 años y estoy convencido de que volveré a recuperar el nivel.

-¿La peor lesión de su carrera?

-No, qué va. Por desgracia tuve una hernia discal y algunos huesos rotos, la nariz y el hombro. Quizás ésta sea la más larga.

-Supongo que sabe la receta: paciencia y mente fuerte.

-Es una lesión que la ha sufrido muchísima gente y todos me dicen lo mismo: respetar los plazos y calma.

-¿Cómo le fue la experiencia con la Selección Española?

-Muy bien, ir con una de las mejores selecciones del mundo es un privilegio. Espero volver algún día.

-¿Cree que volverá?

-Voy a tener opciones, luego dependerá de mí aprovecharlas o no.

-Con su equipo está a un paso de entrar en la Liga Francesa en Europa.

-Estar entre los seis primeros equipos, que son los que van a Europa, está muy caro. Nosotros estamos intentándolo y si no lo logramos ahora, esperemos que la temporada que viene sí que demos ese paso.

-En Francia supongo que se encuentra cómodo.

-Son ya tres temporadas, el idioma por suerte ya lo domino y en el club y en la ciudad estoy muy bien. Sólo tengo buenas palabras para Toulouse.

-Me dice que continúa una temporada más allí.

-Por el momento sigo un año más y después ya veremos qué ocurre.

-Mañana [por hoy jueves] pueden designar un gol de usted como el mejor del campeonato.

-Esta temporada he jugado pocos partidos, cinco nada más. En uno metí un gol en rectificado doblándome en el aire y ha sido considerado como uno de los cinco más espectaculares del año, este jueves se sabrá si es el mejor. A partir de ahí, el día 29 se organiza una gala en París, en los Campos Eliseos, donde se dan todos los premios. Allí están los principales jugadores, entrenadores... Espero estar allí con todos ellos.

-¿Qué va a hacer estos días por Almería?

-Nada de nada de deporte, estar con la familia, los amigos, ir a la playa, pescar. Voy a dejar todo el tema físico y de balonmano fuera.

-Entre esos amigos imagino que habrá gente del Bahía de Almería, que acaba de ascender.

-Muchísimos, creo que están todavía de resaca [risas]. La gente de Bahía son gente con la que he crecido y estoy muy contento por ellos.

-¿Puede el balonmano almeriense volver por sus fueros?

-Poco a poco creo que lo va a conseguir. Hay jugadores y entrenadores muy buenos aquí, parece que desde hace unos años falta un equipo referente, para que los más jóvenes se motiven, y puede ser que Bahía coja ese rol. Ojalá el balonmano almeriense siga esta dinámica y volvamos a ver a un equipo de Almería en la máxima categoría.