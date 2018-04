El presidente de la Federación Andaluza califica de “referente en la Comunidad” el Juan Rojas como estadio de rugby

Juan José Silva Ramos, presidente de la Federación Andaluza de Rugby, miraba a su alrededor satisfecho, muy feliz de lo que estaba viendo. Unas obras en el Estadio Juan Rojas para transformarlo en un campo de rugby y donde Unión Rugby Almería (URA) ya entrenará en agosto y comenzará la temporada en septiembre de 2018 con un partido contra la Selección Escocesa de Rugby Inclusivo. Inversión por parte del Ayuntamiento de Almería de más de 458.000 euros para un nuevo césped natural y su mantenimiento, vallado de la zona norte y reforma de vestuarios.

En esta línea, Silva afirma que “como presidente de la Federación Andaluza, ver los avances de estas obras honestamente me hace extraordinariamente feliz. Este campo de rugby es increíble, espectacular. No creo que exista ningún recinto dedicado específicamente al rugby como este en Andalucía. Será el referente en la Comunidad. Hasta tal punto que pensamos que puede ser una de las sedes de la selección andaluza senior, femenina y de las demás categorías. Es una idea que ya he hablado con el presidente de UDA. Además, Almería es ideal por su clima, playas, es una ciudad acogedora. Me imagino este recinto lleno con sus banderas y espero con mucha ilusión el día de la inauguración”.

Junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de URA, Miguel Palanca, ha comprobado los avances de las obras. El alcalde ha afirmado que "el URA es un club que ha crecido en los últimos tiempos, en sus bases, en la élite y también con su proyecto URA Clan de rugby inclusivo. Por la relevancia social del mismo, el Ayuntamiento decidió dotarlo de unas instalaciones emblemáticas”. Y seguidamente ha explicado el estado de las obras: “Actualmente se ha quitado el césped original, en mal estado, para plantar el nuevo césped natural en mayo, y terminar los trabajos en el fondo norte, se ha ampliado el terreno de juego para cumplir con la normativa, y próximamente licitaremos los vestuarios para modernizarlos. Es un compromiso que adquirimos con la familia de URA. Seguro que albergará a miles de personas en la segunda división del rugby, y a muchos niños y mayores entrenando y disfrutando del rugby”.

El primer edil ha reconocido que “se barajaron varios emplazamientos, pero hemos adoptado la opción más ambiciosa. La contratación administrativa ahora es más lenta, lo que ha provocado algún retraso, pero los trabajos en este Estadio comenzaron hace un año y si todo va bien en agosto estarán entrenando en agosto y en septiembre jugando partidos oficiales. Es una gran noticia para el deporte y el rugby”.

El más contento, como es lógico, el presidente de URA, Miguel Palanca, un hombre que vive por y para el rugby. Ha agradecido al alcalde que “cogiera el guante que le lanzamos del sueño de tener un campo de rugby en Almería, y gracias a su capacidad de trabajo, vamos a disfrutar de este estadio, especialmente para la labor de URA Clan con el deporte inclusivo. Abro la puerta a que otros clubes y deportes se sumen a la normalización del deporte inclusivo. El rugby devuelve con creces el apoyo que se le da”.

El presidente de la Federación Andaluza también ha querido “felicitar al alcalde por dar respuesta a un deporte que no es el fútbol. La apuesta del Ayuntamiento de Almería es ganadora pues los valores del rugby son el respeto al contrario y a nosotros mismos, y el trabajo en equipo”.

Inversión de más de 458.000 euros

Implantación total del nuevo césped natural y sus sistemas de riego, tuberías, drenaje, bombas, aspersores… Todo ello acondicionado para la práctica del rugby. El Ayuntamiento de Almería, a través de su Área de Deportes, invertirá un total de 458.463 euros para acondicionar el Juan Rojas como Estadio de Rugby.

La primera de ellas es la mejora del césped del Estadio ‘Juan Rojas’, que tienen un presupuesto ligeramente superior a los 150.000 euros y fueron adjudicadas a Facto. Esta mañana el terreno era tierra, y tras la siembra de césped en unas semanas, en septiembre URA contará con un flamante campo de juego de césped natural.

El Ayuntamiento también ha adjudicado ya otras actuaciones programadas para la adecuación del Juan Rojas. Concretamente, se invertirán algo más de 62.800 euros en el vallado de la zona norte, que quedó abierta tras la demolición de las gradas y se ejecutará con tubos de acero empotrados en un zuncho de cimentación, adjudicado a ‘Los Mellizos’. El mantenimiento del césped ha sido adjudicado a ‘Royal Verd’ por un importe que ronda los 72.000 euros.

La cuarta actuación es la primera fase de la reforma de los vestuarios, con un importe inicial de 171.775 euros. Las obras contemplan la reforma del vestuario local y el de árbitros, así como la entrada al campo desde la Avenida de Torrecárdenas.

Almería contará en unos meses con el mejor Estadio de Rugby de Andalucía.