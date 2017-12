Final loco pero muy feliz para los ejidenses

El CD El Ejido pudo despedirse de una forma muy dulce de la competición en este 2017 ante su afición tras imponerse a Las Palmas Atlético en un partido en el que tuvo que remontar un tempranero gol rival y en el que casi se lleva un buen susto en un descuento al que llegó con un 4-1. Los celestes pusieron un buen cierre a una primera vuelta que se valora como positiva, teniendo en cuenta los registros, en un feudo de Santo Domingo que se preparó a conciencia para decir adiós al año con una auténtica fiesta en las gradas, pero la afluencia de espectadores fue escasa en comparación con duelos anteriores en suelo ejidense. Es entendible que, en estas fechas de compromisos navideños nocturnos, un choque en horario matinal un domingo no sea un plan apetecible. Pese a ello, los que estuvieron disfrutaron de lo lindo. Los pequeños lo pasaron en grande con las actividades de Ocioland Celeste, que abría sus puertas por primera vez este curso, y además numerosos fieles pudieron mostrar su lado más solidario aportando comida y juguetes en la recogida que organizó la entidad con el Banco de Alimentos.

No cabe duda de que era un día especial, la última cita del año, el preludio de un parón al que los de casa querían llegar con el sabor del triunfo en su boca y más cerca de los puestos de play off que de los de descenso. La victoria era necesaria para seguir fuertes en casa y acabar con un bache de tres jornadas anteriores en las que solamente se sumaron dos de nueve puntos posibles. Pero delante estaba un filial canario que llegaba de dulce, de encadenar dos resultados victoriosos seguidos (asignatura aún pendiente para los almerienses) y no tardó en poner contra las cuerdas a los de Alberto González. Erik Expósito adelantó a los foráneos a los cuatro minutos de comenzar un duelo al que le quedaba un mundo, pero en el que los ejidenses solo necesitaron cinco minutos para dar la vuelta a ese resultado adverso. En el 7', Carralero se reencontró con el gol después de dos meses y empató la contienda. Cuarto tanto de la campaña para el gaditano. Santo Domingo se vino arriba y llevó en volandas a los suyos hacia la consecución del segundo, que llegó en el 11' y tuvo como autor a Samu Corral, que volvía a anotar como celeste.

Con el 2-1, los almerienses se hicieron con el mando del choque. Velasco mandó un balón al larguero que pudo suponer el tercer tanto para los de casa, mientras que en el 39' sería Lolo González el que rozaría el tanto a la salida de un córner. Las Palmas Atlético, por su parte, tuvo una llegada peligrosa en el 32', pero la defensa local estuvo de diez para evitar males mayores. Con el marcador favorable a los celestes, aunque con la ventaja mínima, la contienda se marchó al descanso. Al volver al terreno de juego, que cada vez tiene una aspecto más preocupante en Santo Domingo, poco cambiaron las cosas. Los ejidenses siguieron apretando a un rival que no encontraba el camino para hacer daño a los de González, que pondrían más tierra de por medio en el tanteador con el segundo gol de Carralero en el 54'. El 3-1 hizo mucho daño a los foráneos, que para colmo se quedarían con un jugador menos en el 62' al ver Gopar la segunda cartulina amarilla. Las cosas se ponían más que difíciles para los de Juanma Rodríguez y se allanaba el camino hacia la fiesta de fin de año para el CD El Ejido, que encontró el cuarto tanto de las botas de Velasco en el 63'. El interior derecho cordobés batió al meta insular por debajo de las piernas para poner el 4-1 en el luminoso.

Todo parecía sentenciado, con una ventaja considerable para los de casa, en superioridad numérica, pero no se rindió el filial de Las Palmas pese a las numerosas adversidad e hizo lucirse a Cristian con una gran parada en el 74' a un disparo de Benito. Ya en los últimos cinco minutos, Echu, tras una gran jugada anterior de Javilillo, casi hace el quinto para los locales, pero también se lució Guanche bajo palos para evitar la manita. Con el tiempo cumplido, los de González se relajaron y de ello se aprovechó un cuadro insular que llevó el miedo a la parroquia del Poniente con los goles de Yeremi, en el 91', y Carlos González, un minutos más tarde, pero no hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron afortunadamente en casa, donde el CD El Ejido celebró el fin de año con una victoria que le hace llegar al parón de Navidad instalado en la zona media de la clasificación con 26 puntos en su casillero.

Cristian HH

Emilio Cubo HH

Manu 73' H

Fermín HH

Jean Calvé HH

Javi Hernández HH

Lolo González HH

Javilillo HH

Rodri HH

Samu Corral HH

Echu 49' H

Carralero HHH

Velasco HHH

Gabri 66' H

Guanche H

Jesús H

Yeremi HH

Álex HH

Curbelo H

Arencibia 75' H

Josemi HH

Pablo HH

Carlos 74' HH

Gopar l

Expósito HH

Agoney H

Fabio 64' H

Benito HH