Fran Fernández: "Con este ambiente en las gradas, pasan cositas"

Con la misma cara que todos los expedicionarios rojiblancos, es decir, de enfado por la derrota y por el arbitraje, Fran Fernández subió a la rueda de prensa y aunque quiso ser cauto, mostró de forma indirecta el sentir del vestuario. “Las sensaciones no son positivas porque todos queríamos ganar, hemos hecho méritos para poder puntuar. Nos hemos vaciado en un ambiente espectacular, ante un gran equipo. Hemos sido capaces de meterlos atrás, pero no hemos podido empatar por cosas que han pasado”.Esas cosas son dos penaltis, uno a Nano y otro a Pozo, que todo el Almería pidió. “Mis jugadores dicen que sí fue, no lo sé. Lo realmente importante es que no hemos sumado y la semana que viene me gustaría tener un ambiente así, porque así ocurren cositas cerca del área”. Otra decisión arbitral que perjudicó, pero en este caso no hubo error del trencilla, fue la expulsión de Sulayman. “Nuestras faltas eran amarilla siempre, sabíamos que la expulsión podía ocurrir por reiteración. Queríamos puntuar y creíamos que lo más acertado era el cambio de Pozo por Tino Costa para no perder el equilibrio. Me faltaba poco tiempo para haber cambiado a Verza por Sulayman”, apuntaba.Finalmente, Fran reconocía errores en la primera parte. “En defensa hemos sufrido porque había un desajuste y nos han creado ocasiones. El equipo se ha sobrepuesto y en la segunda parte hemos mejorado”.