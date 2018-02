"Hace falta que Lass sea el jugador que conocemos"

-nueva oportunidad para lograr una victoria fuera de casa y para distanciarse de un rival directo.

-Así es. Queda mucho, pero es una gran ocasión para nosotros, a ver si sabemos aprovecharla.

Cuando vino el Zaragoza también llevábamos muchos partidos sin ganar y lo conseguimos"Pienso que del Albacete hacia abajo hay una liga y ahí tenemos que ser lo más competitivos"Ha habido muchos movimientos en la zona baja de la tabla cuando en teoría hay muchas limitaciones económicas"

-Va a ser un encuentro más difícil de lo que parece.

-Es difícil de predecir qué van a hacer por la transformación de la plantilla y por la mala racha de resultados. Es seguro que van a jugar con mucha intensidad y sabiendo que es casi definitivo para ellos. Tenemos que igualar ese grado de intensidad, estar preparado para cualquier tipo de partido.

-¿Qué espera de Lass?

-Velocidad. Es un jugador que tiene talento y unas cualidades que puede venir muy bien a nuestro equipo. Tenemos jugadores rápidos, pero no de velocidad pura. Hace falta que vuelva a ser el futbolista que es.

-Muchos fichajes por parte de los rivales directos.

-No entiendo el tema del control financiero, ha habido muchísimo movimiento en la zona baja, cuanto en teoría hay muchas limitaciones. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Con esta plantilla vamos a competir y sabemos que con más o menos sufrimiento, vamos a conseguir nuestros objetivos.

-¿Qué tipo de partido espera?

-No lo tengo claro, del once titular del pasado fin de semana les faltan cuatro o cinco. Tenemos que desarrollar las cosas que nos hacen fuertes. No podemos mirar las estadísticas, no creo en eso. Cuando vino aquí el Zaragoza, también llevábamos muchos partidos sin ganar y lo hicimos. Pensar que va a ser asequible es equivocarse.

-Tiene pinta de ser un partido trampa.

-Cualquier equipo de la categoría te puede ganar y tú puedes ganarle a él. Fuimos a Oviedo hace dos semanas y merecimos puntuar por méritos, por ocasiones y por penaltis no pitados. Hay que pensar en uno mismo, en hacer las cosas bien y asegurar un alto grado de rendimiento. Y en tener un poco de suerte, que también es un ingrediente.

-¿Se ha notado en el grupo la vuelta a la zona de descenso?

-Son chavales y cualquier cosa a favor o en contra, hay que gestionarla. Particularmente pienso que del Albacete para abajo, hay una liga y ahí tenemos que ser lo más competitivos posible. Muchas veces cuando hemos estado más apurados, es cuando mejor hemos rendido. Los que llevamos más tiempo en esto controlamos mejor nuestras sensaciones cuando nos llevamos una alegría o una decepción.

-Después de muchas semanas con muchísimas bajas, ahora tiene donde elegir.

-Salvo en el centro de la defensa, en lo demás empezamos a parecer un equipo normal. Sí que es cierto que hay jugadores que se han reincorporado, pero no tienen el estado de forma adecuado, pasarán unas semanas para ello. Por suerte, ahora tenemos recursos donde escoger y trataremos de que sea lo adecuado. Hace tiempo que soy bastante versátil y los que salgan en Lorca, no son el once tipo, trato de cambiar de esquema y de jugadores dependiendo de quién esté delante. Incluso cuando tengamos a todos los centrales, en alguna ocasión podemos jugar con tres.

-Va a haber un desplazamiento masivo de aficionados al Artés Carrasco.

-Para nosotros es un motivo de satisfacción, lo que esperamos es que nuestro rendimiento haga agradable ese desplazamiento de la afición. Sabemos que si hay gente nuestra, nos va a ayudar a lo largo de los noventa minutos y es un acicate para que los futbolistas den un uno por ciento más si pueden darlo.

-Está el Almería en ese momento de la temporada en que es necesario que haya tranquilidad.

-La tranquilidad no es sinómino de que exista un grado de complacencia o acomodación. Tenemos que estar concentrados, con intensidad de mil por mil, preparando al máximo los partidos a diario, pero sin perder el sentido común. Las cosas así siempre salen mejor.