El ISE CB Almería sucumbe ante el líder

No hubo opción. Las rojillas no pudieron dar la campanada de la jornada, al caer derrotadas ante uno de los equipos más potentes de la categoría, el Spar Gran Canaria. Las almerienses consiguieron cercar en el marcador en más de una ocasión al equipo isleño, sin embargo la superioridad en zona de las amarillas marcó el devenir del encuentro.Después de un comienzo dubitativo, en el que el cuadro canario se puso con un parcial de 7-0, las jugadoras rojillas reaccionaron de la mano de las dos grandes poprotagonistas del encuentro, Claudia Baraut y Conchi Satorre. La primera llevó la batuta en el tiro exterior (5/11), mientras que la segunda, de tan solo 17 años, protagonizó las jugadas por dentro, anotando y asistiendo por doquier. Alicia González, la gran figura del equipo también tuvo una gran incidencia en la segunda parte del encuentro con 22 puntos.Pese al gran acierto anotador de las rojillas, las jugadoras canarias no bajaron el pistón en ningún momento y consiguieron mantener la renta conseguida gracias a los buenos porcentajes de sus principales estrellas, Starr Breedlove, Estela Royo y Erica Covile. Las pupilas de Fernando Mendiguchía acumulan tres derrotas consecutivas y tendrán que enfrentarse la próxima jornada al Valencia BC.