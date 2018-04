El Juan Rojas, referente para el oval andaluz

Juan José Silva Ramos, presidente de la Federación Andaluza de Rugby, miraba a su alrededor satisfecho, muy feliz de lo que estaba viendo. Unas obras en el Estadio Juan Rojas para transformarlo en un campo de rugby y donde Unión Rugby Almería (URA) ya entrenará en agosto y comenzará la temporada en septiembre de 2018 con un partido contra la Selección Escocesa de Rugby Inclusivo. Inversión por parte del Ayuntamiento de Almería de más de 458.000 euros para un nuevo césped natural y su mantenimiento, vallado de la zona norte y reforma de vestuarios.

En esta línea, Silva afirma que "como presidente de la Federación Andaluza, ver los avances de estas obras me hace extraordinariamente feliz. Este campo de rugby es increíble, espectacular. No creo que exista ningún recinto dedicado específicamente al rugby como este en Andalucía. Será el referente en la Comunidad. Hasta tal punto que pensamos que puede ser una de las sedes de la selección andaluza senior, femenina y de las demás categorías. Es una idea que ya he hablado con el presidente de URA. Además, Almería es ideal por su clima".