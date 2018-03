Mal partido de un equipo más gris que celeste

El CD El Ejido sufre su segunda derrota consecutiva tras caer frente al Recreativo de Huelva en Santo Domingo, donde no sabe lo que es ganar desde el pasado 7 de enero, y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. Un gol de Lazo en el 20' dio tres puntos a un Decano que adelanta en la tabla a un cuadro almeriense que realizó su peor partido como local de toda la temporada, ya que su juego fue pobre, careció de iniciativa en el centro del campo y también de ideas en jugadas ofensivas.

La mañana, bajo una lluvia leve, comenzó con un emotivo minuto de silencio y entrega de un ramos de flores, por parte de David Fernández y Javilillo, en la grada sur de Santo Domingo a los amigos de Francisco Rodríguez Rivas, fiel seguidor celeste recientemente fallecido. Respetuosos fueron también ambos equipos en los primeros compases, sobre todo un cuadro ejidense que jugó a verlas venir ante un Decano que gozó de dos saques de esquina en los primeros cinco minutos. En el 8' tuvo su primer acercamiento claro el CD El Ejido, en un pase en profundidad de Emilio Cubo para que Pino encarara a Marc Martínez, pero el colegiado anuló la jugada por fuera de juego del delantero. Dos minutos más tarde volvería a enseñar los dientes por el área onubense el equipo local, en una internada de Velasco por la línea de fondo que la defensa foránea tuvo que enviar a córner. Tras el saque de esquina, contra del Recreativo conducida por Zambrano por banda derecha, desde donde puso un buen centro que interceptó Cristian antes de que entrara a rematar Natalio.

La contienda estaba muy igualada, aunque a los de González les faltó anticipación ante un oponente muy atento en defensa y que salía a la contra con mucha velocidad. No obstante, los celestes eran los que más merodeaban el área rival. En el 16', Cubo asistía a Velasco, que erró en su disparo muy cerca del punto de penalti. El lateral derecho malagueño sería también asistente en el 19, con un pase de tacón a Echu, quien disparó raso y atajó sin problemas Martínez. Y como le suele pasar siempre a los ejidenses, después de volcarse ante la meta de su oponente sin sacar fruto alguno, le cae un jarro de agua fría. En el 20', Lazo disparó desde la banda con potencia y sorprendió a Cristian colando el esférico ajustado al larguero. Duro golpe para un CD El Ejido que tendría que ir, como viene siendo costumbre ya en Santo Domingo, a remolque. Antes del descanso, en el 33', Calvé probó suerte con un tiro sin consecuencias y en el 39' el Decano rozó el segundo en un intento de vaselina de Santamaría a pase de Natalio.

La segunda parte comenzó con el viento a favor para los de casa, pero las ocasiones estuvieron del lado de los onubenses. Tuvieron una doble en el 48'. Cristian salvó a su equipo con una mano providencial ante el disparo de Lazo, cuyo rechace cazó Natalio, que tiró a puerta y Jean Calvé tuvo que sacar bajo palos cuando se cantaba el 0-2. Dos minutos después Emilio Cubo y Traoré protagonizaron un fuerte choque que acabó con el jugador celeste sangrando por nariz y labio, lo que provocó que Alberto González tuviese que mover ficha y sustituirle. Aprovechó y dio entrada a Javilillo y Gabri, sacando también del terreno de juego a Rodri. Los ejidenses intentaban hacer daño a su rival, pero las imprecisiones estaban echando por tierra sus intentos de empatar un partido que entró en una dinámica de demasiados parones, algo que perjudicaba más a los de casa a su oponente, que aprovechó además para arañar segundos al crono.

El CD El Ejido necesitaba tener más acierto en el pase, despojarse de los nervios de las prisas, además de aprovechar más las bandas para poner en aprietos a un Decano que, por el momento, no estaba pasando demasiados apuros. González puso toda la carne en el asador, dando entrada a Carralero, que sustituyó a Javi Hernández, pero poco mejoró la cosa para los de casa. De hecho, el Recreativo volvía a rozar el segundo en el 73'. Jugada de contragolpe en la que Lazo encara a Cristian, quien desvía el disparo del onubense a córner. Otra mano salvadora. De lo que no pudo salvarse el cuadro almeriense fue de la expulsión a Javilillo, que duró 27 minutos en el campo y dejó a los suyos en inferioridad numérica y con la complicada misión de tratar empatar un duelo en el que los locales estuvieron muy espesos. En los últimos minutos, los ejidenses tuvieron varias ocasiones para poner tablas en el marcador, algo que no había ocurrido en toda la segunda parte, pero unas veces los errores propios y otras el acierto defensivo foráneo, hicieron que los puntos se fuesen a Huelva.

Cristian HH

Emilio Cubo HH

Gabri 51' H

Javi Hernández l

Carralero 65' l

Mango HH

Jean Calvé H

Lolo l

Alfonso l

Rodri l

Javilillo 51' l

Pino l

Echu l

Velasco l

Marc Martínez H

Mario HH

Casado H

Nacho Monsalve H

Diego Jiménez H

Jonathan Vila H

Ale Zambrano HH

Traoré H

Boris 66' H

Santamaría H

Sergio 86' H

Natalio H

Agudo 72' H

Lazo HHH