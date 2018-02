Con Mandi más vale tarde que nunca

A través de un comunicado colgado en su página web, la UD Almería anunciaba a primera hora de la tarde de ayer miércoles que el club le ha comunicado a Mandi su "intención de renovarle el contrato". La buena nueva le llegaba al mediocentro canario al poco de ser operado con éxito de su grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El anuncio del club ha tardado cuatro días desde que Mandi cayera lesionado ante Osasuna la noche del sábado, cuando Alfonso García perdió una ocasión de oro para lanzar el mensaje en persona a través de la radio sin más dilaciones, en lugar de quejarse una vez más de los arbitrajes, pero más vale tarde que nunca y bien está lo que bien acaba.

Siempre y cuando todo llegue a buen puerto, porque ahora hay que contactar con su agente (se encuentra en el extranjero) para iniciar las conversaciones y pulir los detalles del acuerdo. La tarea no es sencilla porque el equipo se encuentra a un punto del descenso y no es lo mismo continuar en el fútbol profesional que hacerlo en Segunda B, por lo que entran en juego las cláusulas de obligado cumplimiento por ambas partes, entidad y jugador.

Con esta declaración de intenciones la UDA muestra otro gesto de buena voluntad con el futbolista, ya que cumple contrato en junio y tendrá que estar medio año en el dique seco para recuperarse, por lo que con casi total seguridad se perdería también la pretemporada. El primero lo tuvo el verano pasado cuando se le firmó pese a venir de un año sin apenas jugar en las filas del Elche debido a una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El futbolista fue intervenido por los doctores Ripoll, jefe de los servicios médicos del club, y De Prado, en Murcia. Duró poco menos de una hora y en ella estuvo presente el médico del equipo, Misael Rivas, que lo ha acompañado en todo momento.

Mandi usó su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento: "Gracias al club porque me he sentido muy arropado por ellos. Gracias a todas las personas que se han acordado de mí, han sido infinidad de mensajes dándome ánimos y créanme que me han ayudado mucho. Mis compañeros, que con sus vídeos, fotos y audios saben alegrarme el día. La radio, la prensa... He escuchado y leído y no puedo tener más que palabras de agradecimiento".