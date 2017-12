Nauzet abre la puerta de salida

De forma abrupa y sorpresiva Nauzet Alemán ponía fin ayer de forma unilateral a su etapa como futbolista rojiblanco. Inesperada no porque el canario no estuviera ya en todas las quinielas de rescisión que se barajan de cara a la apertura del mercado invernal, sino por bajarse del autobús en plena marcha, cuando todavía restan dos jornadas para el parón navideño y una plaga de lesiones asola al equipo.

La versión oficial plenamente difundida ayer por el club a través de las ondas y en una nota pública es que se va por "voluntad propia" alegando motivos personales que tendrían que ver con el buen funcionamiento del negocio de su mujer, que le impedía desplazarse con la familia hasta Almería como en un principio tenían previsto. A nadie se le escapa sin embargo que el club, cuando asumió el riesgo de firmarlo después de un año parado, incluyó una cláusula de rescisión en caso de bajo rendimiento que podría haberse activado ahora de mutuo acuerdo, abriendo de este modo la puerta de salida para hacer hueco a los refuerzos invernales.

296 minutos repartidos en siete partidos, tres partiendo como titular y cuatro desde la suplencia, no son números acordes como para permitirse el lujo de ocupar una ficha profesional y el bajo rendimiento aparece como telón de fondo del anuncio, si bien Corona, su principal valedor desde la dirección deportiva, se esforzaba ayer en destacar la profesionalidad y conducta intachable del canario en su efímero periplo como unionista. "Su comportamiento profesional ha sido estupendo, sin ninguna queja. `Nau' vino a derribar especulaciones y lo consiguió por que su estado de forma y rendimiento siempre fue bueno [sic]. Tuvo mala pata con la lesión en el peor momento porquenos estaba aportando mucho y hay que valorar el compromiso con el que salió a Granada", comentó ayer al respecto el talaverano.

El máximo responsable del área deportiva desvelaba que supuestamente la cosa venía de un mes atrás: "Nos manejamos entre personas que tienen sentimientos, estados de ánimo y razones de índole personal que siempre hay que atender por encima de las profesionales. Hace cosa de un mes y algo nos vino con una decisión meditada que quería llevar a cabo lo antes posible aunque podía aguantarla para ayudar al equipo". El ex de Las Palmas confesaba por su parte que medita la retirada: "Había derribado muchos muros y la lesión me paró un poco. Iba cogiendo ritmo y compitiendo mejor para ayudar al equipo. No sé si digo la verdad o no, pero la decisión está tomada. Me planteo la retirada, ya lo hablé con Miguel que una de las cosas era esa. Es complicado y todavía no me lo creo, pero lo tengo que hacer". Su `huida' es la primera de las que están por venir y pronto podría afectar a otro paisano, Javi Álamo, cuyo rendimiento desde su llegada hace casi un año deja mucho que desear. Otro con la vitola de prescindible es Juan Muñoz y Tino Costa por la lesión.