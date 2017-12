Pascal: “Sigo pensando que tenemos un equipazo"

Desde sus 210 centímetros hay perspectiva para contemplar lo que sucede por abajo, pero no es su altura la que le permite expresarse con mucha tranquilidad y mesura, irradiando confianza, sino su ya considerable experiencia en la Superliga pese a su juventud. Jean Pascal no se deja impresionar ni ve cercenada la ilusión por levantar títulos por el hecho de haber perdido dos partidos, porque cada cosa va a su tiempo: “Si fuese una final me molestaría más; está claro que ahora me molesta, pero rno tanto, porque hay margen para corregir errores, trabajar más y darlo todo”. Su fe, por lo tanto, impoluta: “Confío siempre, porque cuando llegué y vi el equipo que había, me dieron más ganas todavía de jugar”.

Gráfico en su expresión, “hay un equipazo”, también es bastante rotundo en las expectativas y en el objetivo: “Podemos ganar todos los títulos y confío en ello”. Es más, lo que le invita a pensar así es precisamente la equidad de nivel entre los tres primeros: “Creo que bastante igualdad hay este año sobre estos equipos, que son Palma y Teruel, realmente hay mucho nivel, y bajo mi punto de vista hay que seguir trabajando para no ponérselo tan fácil el estar arriba, para estar encima de ellos y en los momentos clave no llevarnos ninguna sorpresa, por decirlo así de alguna manera”. Lo más importante, lo tiene: “Estoy muy a gusto, la verdad, con los compañeros y con los entrenadores, y desde ahí, a por todas”.

Esto le sucede al central senegalés desde que llegó a Almería hace cuatro meses ya para incorporarse a filas vestido de verde: “Llegó contento y sigue estando contento después de ese tiempo; además, que nunca he perdido la confianza en el equipo”. No hay resultado que le baje de una firme creencia en las posibilidades del cuadro blanquiverde: “Sé que siempre podemos ganarles porque tenemos un auténtico equipazo, y de hecho perder contra Palma y Teruel no significa para nada que vayamos a perder nada, todo lo contrario, creo que nos va a ayudar para mejorar y esforzarnos e ir a por ellos a por todas, a tope”. A eso también añade que en breve se para recuperar el tono físico y mental.

Jean Pascal espera las vacaciones de Navidad con ganas de tener más ganas, o sea, de recargarse y volver más fuerte: “Supongo que después de un largo tiempo, cuatro meses de trabajo muy intensos, se necesita a veces un poco de parón para recuperar fuerzas y volver con más energías y más ganas, porque hasta ahora ha pasado algo bueno, pero falta lo mejor, que va a ser la Copa del Rey y luego los play offs”. Bienvenido sea ese reponer fuerzas: “Este parón nos va venir muy bien para desconectar un poco de lo que es el vóley y así volver con más ganas, por lo menos de mi parte, y recargar piilas , distraerse un poco, ir a ver familiares...”. El central sabe apreciar los momentos compartidos con los demás.

Pero antes de eso está la visita a Sant Pere i Sant Pau, un recinto del que lo que ha oído, le hace estar muy alerta: “Nunca he jugado con ellos, pero he escuchado que no es un campo fácil que es un poco complicado, y a ver qué tal nos va a nosotros… espero que bien”. Lo que le ha llegado es relativo “a las condiciones de la pista, que dicen que pueden favorecerles… no sé”. De todos modos, la máxima es siempre la de la concentración absoluta: “Hay que ir a por todas y no relajarse ahora, y a la vuelta más aún, porque yo creo que en esta liga no se permite una relajación, ya que en el momento en el que lo haces, te pasan por encima y por eso hay que ir a tope siempre”. En Tarragona no será menos.

Que sea colista y que no haya ganado ni un solo punto es algo que no debe influir para nada en la mente de los hombres de Piero Molducci: “Sabemos que no hay que subestimar a ningún equipo, a nadie, porque si lo haces te vas a llevar una sorpresa muy grande; siempre que juegas, hay que ir desde el principio al 100% y estar ahí, porque en el momento en el que te relajes, te van a ganar seguro, no hay perdón, así que a tope siempre”. Sobre Tarragona ya se está haciendo el trabajo específico: “Hay que ver cómo son, siempre se analiza con el vídeo, ya que es importante para antes de un partido y así no vas a ciegas porque no tengas tú referencias previas, así que ayuda bastante saber sus claves”.