Previsible caída de la nube

Dos victorias consecutivas, las logradas ante Las Palmas (4-3) y Jumilla (3-0), para cerrar la primera vuelta y dar comienzo a la segunda, provocaron que el Club Deportivo El Ejido sumara seis puntos consecutivos por primera vez este curso, lo que les llevó a dar caza a la sexta plaza de la tabla clasificatoria, colocándose a solamente cinco puntos del play off de ascenso y dejando el descenso a nueve. El equipo estaba de dulce después de cuatro jornadas seguidas sin perder y la afición empezaba a contagiarse de un optimismo que les subió a una nube de la que se ha bajado de golpe en estas dos últimas semanas.

Los del Poniente almeriense vuelven a estar más cerca de las plazas de peligro de la tabla clasificatoria que de las de privilegio que parecía que rozarían con los dedos en poco tiempo. Ese ambicioso deseo, el de convertirse en candidato a ocupar una de las cuatro primeras posiciones, tendrá que esperar para que pueda llegar a ser cumplido por un cuadro celeste que por primera vez en la presente campaña ha encadenado dos derrotas. Cayó en casa del líder por 3-0 hace dos semanas y este pasado domingo en casa, donde solamente había perdido frente al Extremadura por 1-3 el 22 de octubre, ante el Real Murcia (0-2).

Sin duda, dos rivales de la Región de Murcia que son auténticos gallitos. Ambos están en puestos de play off y era previsible que se pudiese perder ante ambos. Aún así, la caída hasta el suelo desde esa nube creada varias semanas antes, ha sido dura, tanto para los jugadores como para una afición que se vio incrementada considerablemente en Santo Domingo en el duelo ante los granas. Se cumplió el reto de los 2.000 espectadores, pero se perdió y no era día para perder. Es innegable que el árbitro no estuvo acertado en su permisividad en la primera mitad con el juego duro de los murcianos, aunque acertó en los dos penaltis en contra del CD El Ejido, pese a ser la expulsión de Gianfranco muy rigurosa al no existir agresión. De nuevo a seis puntos del descenso, el conjunto ejidense debe recuperarse de la caída, centrarse y seguir corrigiendo sus errores.