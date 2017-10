Ramis: "El equipo es competitivo, pero no está acertado"

El míster rojiblanco dijo lo siguiente en la rueda de prensa. "No sólo se han puesto por delante, sino que ganan el partido. El primer gol es un acierto en la definición extraordinario, de los mejores goles que hemos visto en la categoría por la calidad del Sporting. El segundo es un desajuste que nos cuesta gol y cuando son dos, son dos goles. En la segunda intentamos evitar que el rival buscase pasillos interiores para hacernos daños y creo que lo hemos hecho bien. El equipo se siente competitivo, no está acertando y eso crea desesperación. No quiero entrenar a un equipo que lleve el balón al área rival de cualquier forma. Llegar en dos pases no me dice hacer más goles. Quiero crear desquilibrio en el rival y la fase inicial se hace bien, pero la final no para encontrar el gol".