Ramis: "Nos ha faltado fe en el área rival"

En los micrófonos de UDA Radio, Ramis dijo lo siguiente: "Es hora de trabajar más, no están saliendo las cosas. Más allá de considerar justo o injusto, venimos trabajando para no sufrir estas derrotas. Cuando las cosas no van bien, hay que analizar y trabajar porque confío en el grupo y ellos creen en esto. Hemos llegado muchas veces, pero nos falta agresividad en los metros finales. Para hacer gol tenemos que llegar por fe y nos ha faltado esa energía para meter en el gol, que es para lo que se juega a esto. Hay que aprovechar las ocasiones porque ellos han llegado una vez y han marcado”.