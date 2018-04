Salir de "los líos" es la prioridad

El CD El Ejido encara con mucho optimismo su duelo de mañana ante el Mérida, a partir de las 19:00 horas en Santo Domingo. Los celestes llegan con la moral por las nubes, para buscar su tercer triunfo consecutivo por primera vez en la presente campaña, pero también lo harán con los pies en la tierra al ser totalmente conscientes de la dificultad de su rival, según comentaba Alberto González en su tradicional rueda de prensa previa a cada jornada de competición.

"Siempre hay que tener profesionalidad, pero se ven las cosas de otra manera y vives la semana de una forma distinta cuando vienes de varias victorias. Hay muy buen ambiente, buena dinámica y conscientes de la importancia de este partido, haciendo las cosas lo mejor que sabemos para poder afrontarlo con las máximas garantías", aseguraba el técnico malagueño, que también celebraba que "por primera vez en muchísimo tiempo es una alegría poder tener la enfermería a cero".

En este sentido, el entrenador celeste podrá volver a contar con Ocaña después de dos meses y recupera al sancionado Lolo González. Además, Germán podría debutar con la elástica del cuadro almeriense. Sobre esto, informaba que "aparecen posibilidades nuevas con respecto a la semana pasada y son las que hay que ir barajando. Ocaña es uno más, con alta médica ya, pero sí que es cierto que después de su lesión, con el handicap de la recaída, hay que tratarlo con cuidado. Germán es un jugador que creemos que tiene gran potencial y tiene la oportunidad en lo que queda de temporada de demostrar que puede ser un jugador valido para este proyecto. Es más bien una prueba, con la idea de que sea una apuesta a largo plazo, no solo hasta junio. No es tan delantero centro, como Samu Corral, tiene llegada y definición, es un perfil más cercano a Pino que a Corral. En cuanto al centro del campo Rodri es el que más opciones tiene de volver a la titularidad en este partido. Cuanto menos toquemos ahora mismo el once, ya que nos va muy bien, mucho mejor. Las cosas empiezan a funcionar en todos los sentidos. Hay que darles continuidad".

Por otro lado, González dejó claro que la plantilla está totalmente centrada en lograr cuanto antes la permanencia, no piensa más allá del partido que le toque cada semana. "Es importantísimo conseguir nuestro primer objetivo cuanto antes y ya veremos luego por qué podemos o no podemos competir. Hay tan poco diferencia, es una liga tan igualada que lo primero es salir de los líos que tienen que ver con el descenso y a partir de ahí veremos. Lo importante es llegar a esos 46 o 47 puntos", dijo.

Sobre la visita del Mérida, el malagueño aseguraba que "este es un choque muy importante para nosotros. Y más en casa, viniendo en buena dinámica, pero el rival es muy duro y también llega en una linea positiva, con tres partidos seguidos sin recibir goles, desde la nueva llegada de Nafti. Es un equipo veterano, que sabe competir. El Mérida tiene la capacidad para hacer distintas formas de juego, impone mucha intensidad y habrá que competirlo bien, seguir haciendo las cosas como la estamos haciendo en casa. Ojalá se repita el gran partido que hicimos ante UCAM Murcia".