Segundo puesto de Raiza Goulao en la CIMTB de Araxá

Fin de semana mu

y completo para Raiza Goulao en su despedida del continente americano tras una brillante gira que ha incluido el título panamericano logrado hace una semana en Colombia. La brasileña, afianzada entre las diez mejores del ranking UCI gracias a sus últimos resultados, concluyó en segunda posición la primera manga de la Copa Internacional de MTB (CIMTB) celebrada en la localidad de Araxá (Minas Gerais) desde el pasado viernes hasta el domingo.

Una competición UCI de categoría HC dividida en tres etapas: una crono individual, una competición de short track y la clásica prueba de cross country como colofón al fin de semana. La ciclista de Primaflor-Mondraker-Rotor arrancó la prueba con un tercer puesto en la explosiva modalidad individual, cediendo medio minuto con la americana Chloe Woodruff. Mejor le iría a Raiza en la carrera de short track, consiguiendo limar casi la mitad de su desventaja con la líder de la general. Sin embargo, a pesar de sus intentos en el cross country, Goulao no podía superar a su principal rival en la lucha por el primer puesto y cerraba su fin de semana en Araxá segunda, tanto en el XCO como en la general del evento por etapas.

Raiza Goulao: "Han sido tres días consecutivos de pruebas después de un bloque de competición muy intenso. Acabo contenta el fin de semana, después de mostrarme muy regular de principio a fin y conseguir la victoria el sábado. No obstante, traté de conseguir el primer lugar el último día con un duro ataque en la tercera vuelta. Quizá me precipité y debí esperar al último giro pero todo esto también es aprendizaje que me sirve para seguir creciendo. Así pues, felicitar a Chloe Woodruff y pensar en recuperar, ya que las pruebas de la Copa del Mundo están cerca".