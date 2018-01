Sensaciones como premio

Pese a la derrota por 3-0 en casa del líder Cartagena, el CD El Ejido no regresó de vacío de tierras murcianas. Eso es lo que, por lo menos, dio a entender Alberto González en la rueda de prensa tras el duelo. Aunque fue claro y admitió los errores de su equipo, también valoró como bueno el partido que los celestes hicieron en un campo tan complicado y aseguró que "el marcador fue duro, pero no las sensaciones".

"Nosotros hicimos una buena primera parte, en la que fuimos de menos a más y en la que terminamos cogiendo el dominio, casi total. La clave fue el primer tiempo. Los últimos veinte minutos del primer tiempo fue nuestro momento, y cuando en un campo como este no aprovechas tu momento, te pasa eso. El Cartagena supo esperar, aunque nosotros tuvimos la iniciativa, pero si no terminas de meter ese gol que te meta en el partido, pues no puedes hacer más. Hicimos un gran partido, aunque el marcador no lo refleja. Esto nos ha pasado muchas semanas. La diferencia es la pegada. El acierto lo condiciona todo. Nos quedamos con el trabajo, con las mejoras. Nunca nos sentimos avasallados. Es cierto que el marcador fue duro pero no las sensaciones", comentaba el técnico malagueño.

A los celestes no les queda otra que aprender de sus equivocaciones y seguir progresando, sobre todo lejos de casa, donde aún no saben lo que es ganar, por lo que González dijo que "el marcador queda para fuera, pero dentro hay que hacer otros análisis. El fútbol son goles, pero estuvimos más cerca del gol que de quedar a cero, pero es cierto que nos siguen haciendo muchos goles. Tenemos errores puntuales que nos siguen costando y que hay que mejorar para que las consecuencias no sean tan graves de cara a nuestra portería".