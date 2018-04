"Solo las cafeteras ofrecen garantías"

-¿el punto cosechado en el Carranza sirve para recuperar la moral del equipo?

-El equipo se volvió a reencontrar en Cádiz. El día del Sporting no estuvo tan mal, aunque la sensación que dejó no fue buena. Hay que intentar ganar, viene haciendo falta porque una victoria es un paso muy importante.

-¿Considera que el duelo ante el Albacete es el último de la necesidad antes de que llegue la obligación?

-Voy a pensar en positivo, es muy difícil con un equipo que lleva varios partidos fuera de casa sacando buenos resultados de forma consecutiva. Pienso que si es un partido cerrado podemos sacarlo adelante y estar más tranquilos, pero siempre con alerta.

-Se prevé un partido de detalles en el que puede ser necesario que apriete la grada...

-El Albacete hace partidos muy difíciles a los rivales y en la situación que estamos tanto el equipo como una serie de jugadores necesitan el apoyo y la comprensión de la grada. Estamos convencidos de que así será.No es problema de actitud ni de generosidad, sino de acierto. Estamos en una situación complicada por la falta de efectivos.

-¿Hasta qué punto condicionan a estas alturas de la temporada las seis bajas por lesión?

-Es una desventaja, sin duda. Las circunstancias son esas y hay que pelearlas. En 30 años entrenando había tenido dos cruzados y ahora en dos semanas otros dos más. No es una cosa normal. Además en jugadores valiosísimos como Fran y Gaspar. Tenemos que ser competitivos en esas circunstancias y hay otra serie de jugadores que no han tenido el protagonismo porque no se lo he dado o porque sus compañeros se lo han impedido que ahora tienen que dar el paso al frente, un topicazo, para asegurar un rendimiento que nos permita sacar el partido.

-¿Cómo afecta a la plantilla esta plaga de lesiones a nivel anímico?

-Creo que necesitamos de la máxima personalidad y decisión, mirando atrás lo menos posible. Muchas veces con circunstancias idóneas tampoco sacas el partido. El golpe no es agradable, pero debemos mirar hcia adelante con la gente que tenemos, no hay más.

-¿Es una ventaja que el Albacete jugase el jueves en Huesca?

-Las ventajas se sacan en el campo, ellos hicieron cambios y espero que nos las ganemos con nuestro trabajo. Creer que hay ventajas te debilita.

-¿Condiciona el peculiar dibujo de Enrique Martín la forma de plantear el partido?

-Todos los rivales condicionan la forma de plantear los partidos en cuanto a sistema e intención de juego. Es un equipo físico que juega directo y lo hace bien, con poca posesión pero mucha llegada. Con nuestras armas intentaremos contrarrestar eso. Para superar y neutralizar necesitamos estudiar al rival y la intención de juego siempre varía en función del que hay enfrente. No es lo mismo jugar contra el Cádiz que contra el Albacete.

-¿Se ha tocado alguna tecla nueva para paliar la falta de gol?

-Muchas veces las últimas jornadas no se corresponden con el desarrollo global de la liga, hay que seguir insistiendo cometiendo los menores errores posibles y aprovechando las ocasiones en el área contraria. No hay más teclas que tocar hasta final de temporada.

-Toca racionalizar al máximo al equipo, pero parece que puede sacar a un once de garantías...

-Garantías tienen las cafeteras y los electrodomésticos. Son futbolistas profesionales, los chavales nos pueden ayudar y tenemos que afrontar el partido con el convencimiento de ganar.