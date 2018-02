"A la UDA siempre le ha costado mucho ganarles"

-¿cómo afrontan este derbi?

-Aunque para nosotros no deja de ser un derbi, que siempre tiene su ambiente especial, es un partido más. Ahora mismo estamos en tierra de nadie en la tabla clasificatoria, porque hemos dejado muchos puntos en el camino por mala suerte. Este derbi nos viene muy bien en este momento, a nivel formativo.

-Tras la Navidad se han dejado muchos. ¿Entrar de nuevo en la lucha por ir a Copa es ya imposible?

-La verdad es que los resultados no nos están acompañando para lo que se ve realmente sobre el césped, porque en la faceta de juego sí que hemos crecido, aunque no se ha visto siempre reflejado en el marcador. A veces es debido a que nuestros rivales son muy efectivos y otras a que nosotros no tenemos suerte de cara a puerta. Esta situación, además de lo que te llega a afectar, directa o indirectamente, la situación del primer equipo, nos ha hecho que nos descolguemos de esa lucha, pero no por ello vamos a bajar los brazos. Nosotros no podemos perder más partidos.

-¿Hay que fiarse de la clasificación?

-No, porque precisamente donde es fuerte La Cañada es en su feudo, que es donde ha logrado casi todos los puntos que tiene, y nos pondrá un partido muy complicado. Estamos avisados del peligro de nuestro rival ante su afición. La situación del equipo de David Cartagena no hace honor a su juego.

-¿Qué UD Almería se espera mañana?

-Lo primero es adaptarnos al contexto que tenemos. Nosotros tenemos nuestra idea de juego, pero sabemos que, acostumbrados a jugar en Viator o en el anexo, vamos a un terreno de juego distinto, con otras dimensiones. Se verá a un Almería muy reconocible, que va a intentar poner el ritmo del juego.

-Por primera vez pueden ganar dos derbis el mismo curso en la máxima categoría juvenil...

-Sí, aunque es un registro anecdótico realmente. Yo preferiría que nuestro equipo llevara más puntos ahora mismo, que no se hubiesen quedado tantos en el camino, y estar más arriba. Prefiero eso a ganar los dos derbis.

-¿Beneficia o perjudica llevar la etiqueta de favorito siempre en este duelo?

-Nosotros no les ponemos la etiqueta a los jugadores. Es cierto que a nivel de club sí tenemos que serlo, pero no nos afecta. Ese teórico favoritismo se ve reducido ante un rival que es muy fuerte en casa. Al Almería siempre le ha costado mucho ganar ante La Cañada.

-Que se anime la gente a ir al choque...

-Si tienen ganas de ver un duelo intenso y vibrante, que se acerquen, siempre con la deportividad por bandera. Conociendo a David, se va a proponer un derbi bonito.