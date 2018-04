Unicaja busca en Palma amarrar algún punto

Dos temporadas después del ascenso a la máxima categoría se llamó a la puerta de las cuatro primeras plazas, no solo para entrar sino para instalarse en ellas. El objetivo repetido por la directiva cada comienzo de curso es ‘jugar las finales’, no ganar los títulos, pero incluso si no se llega a ellas hay un tremendo mérito en el relato de la historia del club: más de un cuarto de siglo consecutivo en la fase final, ya que se va a la vigésimo séptima presencia consecutiva en el play off. No queda ahí lo extraordinario, sino que se puede añadir que cuarto solo se ha acabado en dos ocasiones, que tercero se ha sido cuatro veces, y entre los dos primeros todas las restantes, una veintena exacta.

Esa trayectoria, además de poner sobre la mesa una aportación innegable al vóley español, incluso con ‘incursiones’ internacionales en las que se ha dejado el guión bien alto, permite tener una gran perspectiva y reconocer en Palma de Mallorca un emplazamiento de campo de batallas épicas. En esa ciudad se han vivido infinidad de sensaciones, se han disputado miles de puntos y se ha ganado y perdido. Da igual la denominación del club, ya que han sido varios los adversarios, ya que lo que importa realmente que se trata de un lugar de voleibol. Con esa aureola se envuelve este fin de semana, primero de play off de la Superliga 2017/2018, en una semifinal de altura que repite la final del año pasado.

El doble enfrentamiento tendrá lugar a las seis de la tarde del sábado y el domingo en un seguro que abarrotado Son Moix, templo de este deporte que revivirá todos esos brillantes momentos del pasado. Los árbitros serán Joaquín Ventura y Xavier Fernández, ambos de Barcelona, intercambiándose el papel de principal entre los dos del primero al segundo partido. Tras ese paso por la isla balear, a la que se va con la intención de revertir el factor cancha, la serie se retomará el viernes día 13 a las 20.30 horas. El Moisés Ruiz ya se está preparando, pase lo que pase este fin de semana, para meter a Unicaja Almería en su duodécima final consecutiva, la vigésimo primera de su historia en la antesala a cumplir 30 años en Superliga.

Será muy duro poder doblegar al vigente campeón, un Urbia Voley Palma que solo ha cedido un partido en fase regular y cuyo potencial está fuera de toda duda. Eso sí, tras caer ante los ahorradores en la semifinal de la Copa del Rey por 3-0, otra vez recibió idéntico resultado en contra ante CV Teruel, para ceder así la primera plaza que había ocupado prácticamente durante toda la liga. Por lo tanto, los dos últimos resultados ante sus dos grandes rivales han sido negativos, y además son cercanos en el tiempo. Tras ellos ha jugado tres partidos con otras tantas victorias, ante Tarragona y Mediterráneo, ambos descendidos, pero ante Río Duero Soria, el cuarto clasificado y rival de CV Teruel en la otra semifinal.

En el estudio pormenorizado que realiza previamente Molducci se queda claro que Palma es un gigante y que hay que dar la mejor versión blanquiverde para poder tumbarlo. De ahí no se puede salir el plan ante los de Marcos Dreyer, yéndose a por las dos victorias de un modo decidido desde el primer balón que vuele en Son Moix. La dirección de juego de Ricardo Perini ha subido muchos enteros desde su legada, lo normal en un jugador de su calidad y experiencia. El colocador necesita conocer a sus compañeros, y en ese sentido Urbia está más rodado. Con Ronchi de opuesto, pasando a Hister a receptor como novedad en los últimos partidos, no se sabe desde la casa ahorradora si ese sistema será el usado por el brasileño.

Los otros ‘cuatro’ han demostrado su alto rendimiento, tanto el Cairus como Zoio, más la aportación casi siempre al saque de Javier Martínez. Por el centro, disfruta de una gran pareja nacional formada por el internacional Jorge Fernández, sobre el que se sitúan muchas miradas para que sea más determinante, y Dani Macarro. En la posición de líbero, por último como factor clave palmesano, el tricampeón Álex Fernández, que alzó dos títulos de Superliga con Unicaja y que levantó otro más el año pasado con Ca’n Ventura. Hombres de la casa como Joan Perelló, que juega de opuesto, y Sebastiá Sánchez, que es colocador, y John Molina, central, cierran una gran plantilla que, eso sí, añora al almeriense Víctor Viciana.

Por parte de Unicaja Almería, la principal novedad sigue siendo Israel Rodríguez, puesto que va acumulando mejoras en su rendimiento, volviéndose a hacer poco a poco el jugador que fue. Con trece en los entrenamientos, que son cada vez de mayor calidad y en los que hay ‘fuego real’ buscando entrar en el equipo inicial, todos los efectivos de Piero Molducci, que son cuatro ‘cuatros’, dos opuestos, dos colocadores, dos líberos y tres centrales, están preparados para jugar y para dar un nivel extraordinario. El Unicaja más fuerte de la temporada, el que ha logrado la evolución necesaria para una vez más aspirar a todo, llega los play off cumpliendo con la tradición y tras una preparación específica, física y mental, de un mes.