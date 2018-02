Unicaja busca desde hoy la undécima

El espectáculo está servido, y es un privilegio formar parte de él. El universo vóley se da cita en una ciudad de voleibol, entendida y apasionada, el marco perfecto en el que encajar un nuevo hito en la historia de Unicaja Almería. Soria está lista, y su emblemático pabellón de Los Pajaritos está engalanado. El equipo más laureado de España es también el que más torneos del KO ha sido capaz de levantar, y el reto vuelve a ser, como la edición anterior, abrir la segunda decena con el undécimo título. En 2017 no pudo ser tras llegar como cabeza de serie, exento de un cuarto de final que en 2018 sí hay que superar. Ca'n Ventura se llevó los dos primeros sets de aquella semifinal con tanteos que llegaron a la treintena de puntos, excesivo castigo anímico para un Unicaja que perdió la fe en el tercero. Es también parte de la historia, de la que se aprende incluso más que cuando los resultados sonríen. En esta edición, y pese a no ser cabeza de serie, las sensaciones son mejores, así como mayor la dificultad.

De hecho, este viernes, desde las 17:30 y sin pareja arbitral designada, lo que se hará pocas horas antes del encuentro, Unicaja Almería hace de local en Soria frente al FC Barcelona. Los colegiados elegidos para el cómputo de la Copa sí se saben, y de ellos saldrán los dos que dirigirán este encuentro. Los cuatro que han sido nombrados son Juan Mario Bernaola, de Valencia, Juan Antonio Erce, de Cáceres, Francisco Sabroso, de Madrid, y Carlos Alberto Robles, que tiene casi todas las papeletas de inaugurar el torneo junto a almerienses y culés si se tiene en cuenta su condición de castellano-leonés, como Río Duero Soria. Los celestes juegan después, 20:00, ante Ushuaïa Ibiza Voley.

Del Barça se sabe todo de carrerilla, como seguro que los azulgranas conocen los detalles que definen el juego blanquiverde. David Lorente, su entrenador, y ha trabajado muy bien algo tan importante en voleibol como es la parte emotiva.