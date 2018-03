Unicaja regresa a su día a día tras la Copa del Rey

Unicaja Almería presenta la decimonovena jornada de la Superliga, en la que recibe a Textil Santanderina volviendo ante su afición para ofrecer un gran espectáculo y visualizando el autismo junto a Dárata. En su análisis, Molducci precisó que "tiene un jugador lesionado -Amorín-, tiene un buen opuesto -Ángel Rodríguez-, un cuatro brasileño -Soares-…, es el equipo de siempre, en su casa puedes encontrar problemas pero cuando sale de su pabellón habitualmente es normal". Con su sinceridad habitual, no ve a Unicaja pujando por el liderato: "Es difícil; si Teruel gana en su casa a Palma se pone el primero y después miramos nosotros si segundo o tercero contra Palma".

Por su parte, Rubén Lorente reconoce que es un partido especial. "Cuando fui allí disfruté mucho el reencuentro con la gente y volver a aquel pabellón, ver que la gente me sigue queriendo, y tengo ganas de verlos esta sábado y de jugar contra ellos". Son, primera y segunda vuelta, "los dos partidos más especiales".

No se esperaba que Textil estuviera luchando por el descenso: "Pensaba que iba a estar en una posición más cómoda, pero está muy abierto el descenso, con al menos cuatro equipos en un punto o dos, y ellos van a tener que salir a muerte, el calendario que tiene es complicado, motivo más para no relajarnos". Acaba de vivir su primera Copa del Rey, y su primera final también, con 19 años: "La he intentado disfrutar en todo momento, la organización se ha visto que ha sido de verdad espectacular, de las mejore que ha habido, algo muy bonito de lo que saco un balance muy positivo con un aprendizaje grande para el futuro".

Se ha mostrado contento, pero "siempre hay que buscar un poco más", pese al "ápice de motivación extra al equipo por ganar a Palma, saber lo que hay que hacer, llegar a la fase final de play off y ser campeón de liga".