Victoria por la mínima del CD Ejido

El CD El Ejido volvió a la senda del triunfo después de imponerse por la mínima al Melilla en un duelo en el que incluso pudo hacer un resultado mayor ante el segundo clasificado. Un penalti transformado por Lolo González en el minuto 56, dio tres importantes puntos para los celestes en un partido en el que dominaron en ambas partes ante un oponente muy rocoso en defensa pero que casi no inquietó la meta de los almerienses, que por primera vez en su historia hicieron perforaron la portería melillense, ya que en las dos ocasiones que se enfrentaron anteriormente, la pasada campaña, fueron los del norte de África los que vencieron (0-2 y 2-0).El más goleado del Grupo IV, el conjunto celeste, se veía las caras con el que menos tantos encaja de la competición. El reto era más que difícil para los de Alberto González ante un segundo clasificado que estuvo cerca de poner el partido muy cuesta arriba para los almerienses a los cinco minutos. Pase de Nando de la Rosa a Rubén Martínez que, tras internarse en el área regateando a varios jugadores celestes, dio el pase de la muerte para que Nacho Aznar solamente tuviese que empujarla. El delantero melillense remató pero Gianfranco estuvo rapidísimo para frenar el esférico cuando ya rozaba la línea de gol. Habían comenzado los ejidenses con ciertas dudas en defensa, parcela en la que González hizo rotaciones dando la titularidad a Mango en el eje de la zaga y a Ocaña en el lateral izquierdo. Arriba, Javilillo como punta, escoltado en las bandas por Echu y Alfonso, que fueron desatascando poco a poco a su equipo en un ataque donde el que más garra volvía a mostrar era el lateral derecho Emilio Cubo.Tuvo que esperar hasta el 9’ la parroquia local para ver a los suyos enseñar los dientes ante la meta de Dani Barrio. Fue en un remate de cabeza de Arregi, que mandó fuera, tras un saque de esquina. Los celestes fueron de más a menos, pero estaban centrando su presencia ofensiva solamente por banda derecha, a excepción de un disparo lejano de Álvaro Ocaña que chocó en un defensor foráneo en el 13’. Tres minutos más tarde llegaría quizás la jugada más peligrosa de los almerienses hasta el momento. Balón largo de Javilillo a Velasco, que le ganó la espalda a los defensas para cazar el esférico y asistir a Echu, que disparó desde fuera del área y el meta visitante tuvo que mandar a córner. Gozaron de muchas jugadas a balón parado los del Poniente, como la falta que lanzó en el 22’, escorado a la banda izquierda, Rodri. Estaba mejorando con el paso del crono el CD El Ejido, sobre todo en seguridad defensiva, pero de nuevo mostraba carencias en los últimos metros. No era fácil superar a la mejor defensa de la categoría, que solamente había encajado 5 tantos (todos como visitante) en una decena de encuentros.Pero como suele ser habitual, sobre todo en Santo Domingo, se pudo dar el caso de que el que menos hace es el que se lleva el premio. Esperó el Melilla el error de su rival, trató de sorprender a la contra y lo cierto es que casi lo logra antes del descanso. Tenía que tener cuidado el cuadro ejidense cuando se lanzaba al ataque, porque arriesgaba demasiado ante un oponente efectivo. De hecho Nacho Aznar, el capitán, uno de esos delanteros veteranos y pícaros bien vendría al conjunto celeste, presionó a Mango al borde del área hasta engañarle y se llevó el balón para encarar a Gianfranco, que de nuevo fue clave para evitar un fallo garrafal de la defensa local. Corría el minuto 29 y fue la última ocasión clara que tuvo el segundo clasificado antes de un descanso al que se llegaría con el empate inicial, con un CD El Ejido que fue de menos a más, que llegó a controlar el juego, pero al que le faltaba algo de chispa arriba frente a un rival que demostró más potencial defensivo que mordiente.Tras la reanudación confirmó su dominio el cuadro almeriense en los primeros compases. Rodri y Lolo González se adueñaron del centro campo y los celestes empezaron a asediar a su rival, con peligrosas internadas de Echu y Alfonso por ambas bandas. ElCD El Ejido lo estaba haciendo todo menos lo más importante, marcar. El equipo generaba cada vez más pero no finalizaba de una forma efectiva. Pero en el minuto 55, Nando de la Rosa hizo una entrada a Javilillo, que recibió un pase de Echu en el interior del área, y el colegiado señaló un penalti que transformaría Lolo González para adelantar a los suyos. Con el 1-0, y el duelo llevado con cierta comodidad por los ejidenses, González empezó a pensar en los dos partidos que quedan por jugar en esta semana frenética para el calendario. Dio entrada a Paquito por Echu, que se había dejado la piel, tratando de refrescar el ataque por la derecha. En la contraria seguía Alfonso, que en los minutos 70’ y 72’ dio dos buenos centros rasos al área pero no encontró rematador por muy poco. El partido estaba donde lo querían los almerienses, pero había que sentenciar. El Melilla, por su parte, parecía no reaccionar. Había perdido presencia en campo contrario y en todo lo que iba de segunda mitad no había tirado ni una sola vez a puerta hasta que Boateng Richar trató de sorprender a Gianfranco en el 78’ con un disparo desde fuera del área. Se marchó muy alto. En los últimos minutos, los del Poniente almeriense tuvieron oportunidades para, con Paquito y Manu como protagonistas, para aumentar su ventaja, pero la efectividad sigue siendo una asignatura en la que hay que mejorar bastante. A pesar de ello, los tres puntos se quedaron en el Estadio de Santo Domingo y los de González salen del descenso.