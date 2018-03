Victoria de los tres primeros clasificados

La primera jornada de la liguilla por el ascenso y la de permanencia no dejó sorpresas el pasado fin de semana. En la batalla por dar el salto de categoría dieron el primer golpe y cumplieron con el guión los tres primeros clasificados de la competición regular, ya que vencieron Vera, Huércal y Plus Ultra. Los veratenses se impusieron por 3-2 a sus vecinos de Garrucha, los huercalenses se llevaron el derbi del Bajo Andarax por 2-4 ante La Cañada y los ultristas ganaron en Las Chocillas por 3-2 al Cuevas. Los tres favoritos en el camino hacia la División de Honor Andaluza no fallaron. Mientras, en la pelea por mantener la categoría, Comarca del Mármol, Comarca de Níjar y Bellavista fueron los triunfadores de la jornada y comienzan con buen pie en la dura senda por la supervivencia.