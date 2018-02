El bloque quedará en 13 jugadores con contrato en vigor

Cerrado el mercado invernal de fichajes, y tras unas semanas de menos carga de trabajo, la dirección deportiva se centra ahora en el capítulo de renovaciones para ir apuntualando el plantel del próximo curso, partiendo de la base de lograr la permanencia. En ese sentido el club ya anunció que se le va a ofrecer la continuidad al centrocampista Mandi tras haber caído lesionado de gravedad. La semana pasada era Morcillo quien desvelaba que ha existido un primer contacto para tratar igualmente su renovación.

El central valenciano firmó en su día un contrato por tres temporadas que expira el próximo 30 de junio. En estos tres años se ha hecho con una de las capitanías y el club valora su arraigo con la ciudad, además de que es muy difícil encontrar en el mercado un jugador de su perfil, zaguero zurdo con buena salida de balón, virtudes que tapan otros defectos como su facilidad para ser amonestado.

En caso de que se alcance un acuerdo con ambos futbolistas, el bloque de jugadores con contrato en vigor ascendería a quince efectivos, si bien es muy probable que la entidad no puedad retener otro curso más a Pozo, que ha explotado en el tercero de los cinco años que rubricó y es muy probable que salga a un conjunto de superior categoría. Otro jugador que no las tendría todas consigo en caso de no elevar su rendimiento es Fidel, que quema el segundo de los cinco años que acordó, pero tiene en su contra que es una de las fichas más altas.

La portería está cubierta con Fernando y René, a quienes les restan un año más. En defensa, Nano renovó automáticamente por partidos jugados y a Motta, Fran y Trujillo les queda un año más, dos a Owona y tres a Joaquín Fernández.

En el ataque tanto Hicham como Gaspar tienen contrato hasta 2021, mientras que Caballero firmó hasta 2019. Parece claro que el club cortará a Javi Álamo, mientras que está por ver lo que hará con Tino Costa. Pervis, Verza, Alcaraz, Sulayman, Lass, Juan Muños y Soleri están en calidad de cedidos.