Un desastre fuera de casa

Ni con el comienzo de la segunda vuelta, la Unión Deportiva Almería ha mejorado fuera de casa. El conjunto rojiblanco sigue abajo y sin despegarse por su paupérrimo bagaje fuera de casa, es una madre cuando juega lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, tiene minutos pésimos que aprovechan los rivales para coger ventaja en el marcador y matar los encuentros.

Cinco puntos de treinta y tres posibles, una victoria, dos empates y ocho derrotas, números de descenso a Segunda División B, sin duda alguna. Tan sólo Lorca y Córdoba, con cuatro, son peores visitantes. Incluso el colista Sevilla Atlético es más productivo como foráneo: tiene siete puntos. La diferencia con rivales directos como Gimnástic (18 puntos), Reus (13), Zaragoza (12) o incluso Barcelona B (9), es abismal. Por suerte, los de Alcaraz están rindiendo más o menos bien en casa y han conseguido enderezar la situación.

El problema no es circunstancial, no es algo pasajero. Tiene muy mala pinta puesto que cuando el equipo se aplica, es mejor que sus rivales. Sin embargo, comete errores grotescos y se va de los partidos en los momentos más importantes, como le pasó en Oviedo cuando se puso por delante. Ni Lucas Alcaraz ha sido capaz de mejorar a un equipo que le está faltando experiencia. El propio Verza lo dijo en el patio de caballos del Carlos Tartiere: con el 0-1, los almerienses se mostraron blandos, no hicieron ni una falta ni provocaron perdida de tiempo alguna que frenara el ímpetu ovetense. Lo mismo que ocurrió en Los Cármenes o en el primer minuto en Santo Domingo.

A los de Alcaraz no les queda otra que aplicarse y mejorar muy y mucho como visitante. Si no, la salvación se va a poner todavía más cara, puesto que es muy complicado mantener los buenos números como local durante toda la segunda parte de la liga.