(60-3) El líder saca ‘a patadas’ a URA del partido

Otra semana más tocó sufrir dentro del terreno de juego para un grupo que se merece no padecer tanto, incluso poder disfrutar de una alegría que no llega. Se ha acabado la mitad de la liga y no hay aun nada decidido, aunque los números son claros al afirmar que solo queda eso, la mitad de oportunidades para obrar la permanencia. Ese es ya el objetivo único después de que se hubiera soñado antes del comienzo de la temporada con no pasar por lo que se está pasando, con eludir ese sufrimiento, que en este curso se está viendo acompañado por frustración. CRC Pozuelo es el líder y se podía dar por ‘normal’ una derrota en el Valle de las Cañas. Así sucedió, pero queda la sensación de haber podido hacer algo más y de tener problemas serios.

Y es que ha habido once partidos para haber avanzado y poder resarcirse. Sin embargo, una semana más se ha pecado de lo mismo. Problemas defensivos y extrema facilidad para anotar de los adversarios, a los que les da lo mismo que URA los meta en su propia zona de 22, incluso de 5, porque desde ahí salen en tropel y ensayan sin apenas oposición. En ataque se lucho mucho, se fue a la búsqueda del ensayo y no se logró, se percutió permanentemente sin premio tras los contactos, que no se eludieron. En estáticas, incluso se fue superior en melé y se manejó la touch con un nivel muy aceptable, pero de nada sirvió ante la falta de claridad en unos últimos metros que marcaron la derrota.

Como muestra, una primera jugada atacante de URA, con buenas sensaciones y con criterio, se usó el maul para avanzar, se tiraron de juego a mano y de los apoyos, pero un error en una patada a seguir en cinco contraria se vio seguida de una patada defensiva de CRC y de un ensayo en contra. Los cruzados se veían de nuevo abocados a su particular ‘día de la marmota’, repitiéndose lo que tantas veces se ha vivido. Era el minuto 3, a lo que siguió un fallo a palos tras golpe de castigo en una ocasión de haber tensado mucho el marcador y de seguir casi como al principio. El segundo ensayo local dejó a las claras el gran potencial del líder, fuerte en delantera y con calidad técnica individual para abrir la defensa unionista, muy frágil y poco consistente.

El tercer ensayo llegó después de que los de Ken Wills hubiesen lucido fuerza en la melé, ya que pese a ello se tiró del manual de Canoe para una apertura rápida y entrar hasta la cocina por el lateral. En ninguna de las tres ocasiones hubo acierto de cara a palos en las transformaciones, por lo que el marcador fue de 15-0 al elegir jugar a touch el segundo golpe de castigo sancionado a favor. Fue expulsado temporalmente Quisquilla al cuarto de hora, justo antes de los ensayos locales segundo y tercero. CRC jugó una patada ‘al hueco’ al sentirse muy superior, a caballo entre fútbol a secas y fútbol americano, y no llegó el cuarto porque al ‘receptor’ se le escurrió el balón ya en zona de marca.

URA, pese a que sufrió, no se rindió y realizó una gran defensa sacando fuera del campo a un rival a dos metros del try. En la touch, zona de cinco propia, se marchó con una tremenda arrancada Padilla, que corrió 60 metros hasta ser placado. Hugo golpe que esta vez sí hizo bueno Jules dejando al líder a tiro de dos ensayos, ello en el minuto 38. Pero antes del descanso, otra buena patada local hizo que fluyera la velocidad de ejecución de CRC para distanciarse en el marcador de una manera que sería definitiva. Ensayaron los madrileños y esta vez además sí se completaron los siete puntos para el 22-3 con el que se llegó al ecuador de un partido en el que las cosas podrían haber sido distintas y, sin embargo, fueron como siempre.

Ya en la segunda mitad hubo un arranque esperanzador, con una salida de Biya y juego a mano que se esfumó con error en la última entrega-recepción, lo que sin embargo no sucedió en el tempranero quinto ensayo de CRC. Brilló la calidad técnica individual de Williams, que comenzó su recital para destrozar la retaguardia cruzada cuantas veces quiso. Al ser sustituido llevaba dos ensayos y tres transformaciones. Siguió percutiéndose con determinación, dando la cara para luego quedar todo echado por tierra. La escena fue repetida de un modo continuo, jugando en 22 y en 5 contraria y acabar recibiendo castigo con los balones a la espalda. Faltó frescura de ideas, y digno de elogio es que el grupo de jugadores no bajó los brazos pese a parecer 7 contra 15 sobre el campo.