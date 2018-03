El momento de pedir paso para los menos habituales de Unicaja

La sinceridad por bandera en Piero Molducci, no ha dudado el italiano en poner sus dudas en torno al Tarragona que vendrá al Moisés Ruiz: “No sé cómo viajará aquí, porque cambia muchas veces el equipo, pero sí sabemos que ha ganado ningún partido, no ha logrado ni un solo punto, así que nosotros jugaremos con la gente que ha jugado menos y vamos a aprovecharlo”. También se ha modificado el plan de trabajo de la semana previa, metiendo estos días en la preparación más específica de los play off: “Hemos empezado esta semana haciendo pesas, de un modo diferente a otra semana normal de liga, porque estamos cargando bastante, como este jueves, que hacíamos pesas y técnico y solo será de pesas”.

Molducci tiene las cuantas y va a exprimir el tiempo: “Estamos preparando el play off, para el que faltan dos semanas y media, y vamos a ir lo mejor que se pueda”. En él sabe que podrá contar, por fin, con Israel Rodríguez: “Después de un año no es fácil empezar otra vez, ha entrenado muchísimo, ha tenido problemas en la primera fase de la recuperación, pero ahora está jugando… no puede al 100%, pero lo está haciendo bastante bien, y es una cosa que tenemos en el equipo con la que antes no contábamos”. Da a Palma como rival, si bien no está decidido del todo, y lo afronta con confianza: “El play off es siempre una liga aparte, hay que ganar tres paridos de cuatro o de cinco, y tenemos posibilidades de ir a la final”.

Repasado el momento palmesano, con la pérdida de Viciana, Molducci recuerda que “es siempre complicado porque tiene buenos jugadores y en su casa cuenta con un público bueno también”. Pero eso no toca por ahora, y sí un clinic previo al partido de Tarragona en el que va a disfrutar promocionando el voleibol: “Yo hablo de saque-bloqueo-defensa, para mí los tres fundamentos más importantes porque se gana el partido con ellos, y Manolo Berenguel hablará de la fase recepción-colocación-ataque; es un clinic básico para entrenadores de juveniles, sabiendo que muchas veces es más importante lo que no se puede hacer cuando entrenas a juveniles, localizando esos errores”.

Junto a él, un motivado Israel Rodríguez que ante la pregunta de si e un Unicaja campeón ha dado la mejor respuesta posible: “Por supuesto, porque si no, no estaría aquí”. Reconociendo el apoyo de sus compañeros, ha catalogado su vuelta “sobre todo como una alegría personal, porque ha sido mucho tiempo de trabajo en solitario, sin el grupo, y la verdad es que estar de nuevo con ellos supone una alegría enorme”. Ese sentimiento es compartido por el ‘bombardero de Europa’ y por los demás jugadores, habiéndose visto bien en Barcelona en su primer partido completo: “Las sensaciones han sido bastante buenas, al principio del partido con un poco de miedo de ‘tirar’, pero conforme avanzó sí que iba a más”.

En ese sentido, a los mismos compañeros, al final, les comentó que estaba listo para comenzar otro encuentro, pese a que padeció nervios “por no saber cómo iba a reaccionar el hombro en un partido completo”. Aun está en el camino, y lo piensa afrontar con firmeza: “Somos conscientes todos de que me queda un poquito todavía, sobre todo a la hora de tirar la potencia que tenía antes, pero sí es cierto que cada semana voy tirando un poco más y que me voy encontrando mejor, este partido en Barcelona ha sido un paso adelante bastante grande y me da confianza como para seguir tirando, viendo que el hombro va bastante bien”. El encuentro con Tarragona, perfecto: “Me viene estupendo para seguir cogiendo sensaciones”.

Además, Rodríguez tiene en mente que es necesario “adaptarse más al grupo, a los compañeros, que aunque ya los conozca a todos lo suficiente es obligado que se haga en el ritmo de partido”. Su músculo más importante en este duro periodo, el cerebro: “La mente tiene mucho que ver, porque en una lesión tan larga como esta es la que te hace tirar, no tener ese miedo de ‘me voy a romper otra vez’, y estos partidos me van a ayudar a crear esa confianza”. También viendo a Palma como rival, repasa su experiencia: “Los play off siempre son complicados y es de ir partido a partido, porque cada uno va a ser seguramente diferente tanto los de Palma como los que juguemos aquí”.

Tiene claro que hay que entrar enchufados: “Creo que debemos ir desde el minuto al cien por cien para darlo todo y sobre todo salir, cuando acabemos el partido, de ganar o perder, pero habiendo dejado todo en la pista, y con esa mentalidad se puede estar en la mentalidad; Palma es duro, pero los play off son diferentes y han perdido un referente como es Víctor Viciana, que todos sabemos que cambiaría mucho a su equipo, pero tiene una plantilla que va a ponernos duras las cosas y hay que luchar”. Israel Rodríguez apuesta por el verde: “El equipo, trabajando bien estas dos semanas que nos quedan, puede llegar en un buen momento de forma para estar en la final y al menos lucharla, que es el objetivo del club”. Si se levanta el título, no olvidaría la lesión, “porque es difícil hacerlo después de tanto tiempo, pero sí sería una alegría enorme para todos”.