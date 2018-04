Una nueva opción ofensiva

El mediapunta malagueño Germán Ruiz, cuyo fichaje fue anunciado ya la pasada semana por la entidad, fue presentado de forma oficial ante los medios de comunicación en la mañana de ayer como nuevo jugador de la plantilla celeste hasta, mínimo, el final de la presente temporada. En dicha presentación, el centrocampista de 22 años de edad estuvo acompañado por Javier Fernández, director general del CD El Ejido, que daba la bienvenida a la nueva incorporación del primer equipo diciendo que "es una época un poco inusual para hacer una presentación, pero creo que el jugador merece esta oportunidad. Le doy la bienvenida al CD El Ejido, le deseo lo mejor, que vuelva a sentirse futbolista después de desgraciadamente esas lesiones que le han tenido lejos de los terrenos de juego y que todo le vaya genial porque eso será bueno para todos".

Por su parte, el rondeño comenzó dando las gracias al club, "por su confianza, he pasado un período de lesiones el año pasado, que ya estoy totalmente recuperado y con muchas ganas de ayudar a este equipo y llevarlo a lo más alto posible". Sobre su elección de venir a El Ejido, Germán aseguraba que tuvo "algunos contactos con otros clubes que no se cerraron y me comentaron la opción de venir aquí, que tenían objetivos altos. Al entrenador ya lo conocía, estoy cerca de mi casa, es más fácil que estar en Valencia, por ejemplo". Además recalcó que "desde que he llegado han ganado los dos últimos partidos y los veo muy metidos. El equipo tiene calidad y creo que puede quedar entre los ocho primeros si sacamos los próximos resultados".

Fernández volvió a tomar la palabra y explicó que "era un futbolista que conoce Alberto y se han dado las circunstancias ahora para ficharlo. Pensamos que es una apuesta deportiva que puede venir muy bien para este club. Es un jugador distinto, que nos puede aportar bastantes cosas en la parcela ofensiva. Es un jugador que antes de las lesiones apuntaba alto, de ahí su experiencia con las categorías inferiores de la selección española y el haber estado en el Valencia, que no es casualidad, y aquí le vamos a poner todos los medios para que vuelva a sentirse futbolista".