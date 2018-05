Más palmas y menos pipas

A lo largo de la semana, los aficionados rojiblancos han tratado de mostrar su lado más imaginativo para crear lemas que animen a la gente a acudir mañana domingo al importantísimo encuentro frente al Alcorcón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales han sido un hervidero de apelaciones al sentimiento a los colores. Hasta que se coló un tuit y un montaje fotográfico, que sorprendió por su originalidad y su retranca: "La Peña Esperanza del Sur recomienda dejar las pipas unos 90 minutos y animar, vamos a dejar el uso indiscriminado de pipas y vamos a animar todos a la UD Almería, ¿os lo vais a perder?".

Rápidamente, obtuvo infinidad de retuit así como de emoticonos con sonrisas y gestos de aprobación. Y es que entre los propios aficionados rojiblancos corre el pensamiento de que la hinchada almeriense es más de ir al Mediterráneo a comer pipas que a animar a su equipo: "La idea la tuvimos en Córdoba el pasado fin de semana, se le ocurrió a Juan Carlos, nuestro community manager. Queremos que la gente esté animada y animosa antes del partido, para que los jugadores sepan lo mucho que nos jugamos. En el Mediterráneos somos fríos y en un partido como éste tenemos que animar los 95 minutos, tenemos que estar animando desde el calentamiento", dice el presidente de la peña Esperanza del Sur, Martín Cayuela.

Como en esta España contemporánea todo hay que explicarlo porque si no se dañan sensibilidades aquí y allí, Martín deja claro que no tiene nada en contra de quien coma pipas. Sencillamente quiere que éstos no tengan la excusa de tener las manos llenas para no aplaudir. Eso sí, él no comerá. "No soy de pipas, pero hay momentos de nervios en los que sí les cojo alguna a mis peñistas. El de este domingo es uno de esos partidos en los que te comes hasta las uñas", asegura el presidente de una peña que el domingo por la mañana le dedicará alguna que otra oración a la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de Estudiantes, con la que procesiona desde hace muchos años en Semana Santa: "La peña empezó como una unidad familiar en 2013, aunque todos venimos de la época del Almería Club de Fútbol y del Poli Almería, y poco a poco fuimos creciendo. Somos fieles a la UDA y a Estudiantes, por eso en nuestra pancarta hay una foto de la Virgen de la Esperanza".

Aunque enfadado como todos por la deriva del club en los últimos años, Martín pide primero animar en pos de la salvación y, una vez lograda, que cada cual muestre su desagrado. "Es el momento de que prime la unión por el bien del fútbol almeriense, nos jugamos nuestra historia, bajar sería un desastre".